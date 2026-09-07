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Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

P.V
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Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.

Theo công bố của Google tại sự kiện I/O 2026, tính năng AI Mode trên Google Search đã có hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng, và lượng câu hỏi gửi đến AI Mode tăng hơn gấp đôi qua mỗi quý. Chính Google cũng thừa nhận rằng AI đang giúp người dùng đặt ra những câu hỏi mà trước đây họ khó diễn đạt bằng vài từ khóa ngắn gọn.

Chuyện gì đang xảy ra trên nền tảng số?

Hình dung thế này: Trước đây, muốn tìm kem chống nắng phù hợp, bạn gõ "kem chống nắng tốt nhất" rồi mở từng trang để đọc và so sánh. Bây giờ, bạn hỏi thẳng AI: "Tư vấn giúp mình kem chống nắng cho da dầu, ngân sách dưới 300k." AI trả lời ngay, kèm nguồn tham khảo.

Điều này tạo ra một thay đổi lớn cho doanh nghiệp. Khi người dùng hỏi AI về một sản phẩm hay dịch vụ, AI không hiển thị mười đường link để họ tự chọn như Google truyền thống. Thay vào đó, AI tổng hợp thông tin từ các nguồn mà nó đánh giá là đáng tin cậy, rồi đưa ra câu trả lời. Nếu thương hiệu của bạn không nằm trong nhóm nguồn đó, bạn có thể đang bỏ lỡ một cách tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới.

Và đây không chỉ là câu chuyện của ChatGPT hay Perplexity. Chính Google, nền tảng tìm kiếm lớn nhất thế giới, cũng đang dịch chuyển mạnh sang mô hình trả lời bằng AI.

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Nền tảng tìm kiếm lớn nhất thế giới, cũng đang chuyển mạnh sang mô hình trả lời bằng AI.

GEO là gì, và tại sao doanh nghiệp cần quan tâm?

Nếu SEO (Search Engine Optimization) giúp website xuất hiện khi khách hàng tìm kiếm trên Google, thì GEO (Generative Engine Optimization) hướng đến việc đưa thương hiệu vào câu trả lời của các công cụ AI.

Nói đơn giản: SEO giúp bạn có mặt khi khách hàng “tìm”, GEO giúp bạn có mặt khi khách hàng “hỏi”. Và trong bối cảnh mới, giá trị của một lượt truy cập cũng đang thay đổi. Một số phân tích thị trường cho thấy một click đến từ AI có thể mang lại giá trị cao hơn nhiều lần so với traffic tìm kiếm tự nhiên, thậm chí có trường hợp được ước tính gấp 10 lần.

Điểm khác biệt nằm ở cách khách hàng tiếp cận thông tin. Thay vì tự mở nhiều website, so sánh hàng loạt kết quả rồi đưa ra lựa chọn, người dùng ngày càng có xu hướng đặt câu hỏi trực tiếp cho AI và tham khảo những thương hiệu, sản phẩm hoặc nguồn thông tin được công cụ này đề xuất.

Để AI lựa chọn nội dung của doanh nghiệp thay vì đối thủ, thương hiệu cần xây dựng nguồn thông tin đủ đáng tin cậy, trình bày rõ ràng để AI dễ hiểu và duy trì sự hiện diện nhất quán trên nhiều nguồn liên quan. Đây không phải công thức cố định, nhưng đang trở thành một hướng tiếp cận mới bên cạnh SEO truyền thống.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa các phương pháp tối ưu tìm kiếm có thể tham khảo bài phân tích SEO vs GEO vs AEO.

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Một click đến từ AI có thể mang lại giá trị cao hơn nhiều lần so với traffic tìm kiếm tự nhiên.

Còn rất sớm, nhưng đó mới là cơ hội

So với SEO truyền thống đã phổ biến hàng chục năm, GEO vẫn đang ở giai đoạn rất sớm tại Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp chưa có quy trình riêng để đo lường xem thương hiệu mình có đang được AI nhắc đến hay không, chứ chưa nói đến việc tối ưu cho kênh này.

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GEO vẫn còn rất sớm ở Việt Nam.

Một số đơn vị digital marketing đã bắt đầu xây dựng dịch vụ GEO chuyên biệt. MIDAS Agency (midas.vn) là một trong những đơn vị đang triển khai dịch vụ này tại Việt Nam, với quy trình năm bước: khảo sát mức độ hiện diện của thương hiệu trên AI, lập chiến lược riêng cho từng doanh nghiệp, triển khai về mặt kỹ thuật và nội dung, xây dựng độ nhận diện thương hiệu trên các nguồn AI tham khảo, và cuối cùng là giám sát, đo lường, tối ưu liên tục.

"Câu hỏi đúng lúc này không phải là AI có thay thế Google hay không. Chính Google cũng đang biến mình thành AI. Câu hỏi thực sự là: khi khách hàng hỏi AI về ngành hàng của mình, thương hiệu mình có được nhắc đến không?" đại diện MIDAS Agency chia sẻ.

Với hơn 1 tỷ người dùng AI Mode mỗi tháng và hành vi tìm kiếm đang mở rộng nhanh chóng sang giao diện hội thoại, cơ hội vẫn đang mở. Nhưng giống mọi kênh mới, lợi thế luôn thuộc về người bắt đầu sớm.

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