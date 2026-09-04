Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

GHD - đơn vị sản xuất, thi công nhà bạt di động theo yêu cầu

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong nhu cầu mở rộng không gian sử dụng, kho bãi, nhà xe hay khu vực ngoài trời, nhà bạt di động là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ ưu điểm thi công nhanh, chi phí hợp lý và linh hoạt trong sử dụng.

Công ty TNHH Xây dựng và phát triển GHD chuyên sản xuất và thi công nhà bạt di động theo yêu cầu, cung cấp giải pháp phù hợp với từng diện tích, mục đích sử dụng và điều kiện mặt bằng. GHD thực hiện từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, sản xuất đến lắp đặt và bàn giao, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình triển khai.

Nhà bạt di động là gì?

Nhà bạt di động là công trình sử dụng khung chịu lực kết hợp bạt PVC chuyên dụng để tạo không gian che chắn và sử dụng linh hoạt. Tùy từng thiết kế, công trình có thể cố định, tháo lắp hoặc di chuyển khi cần.

screenshot-1788505253.png

Nhà bạt được ứng dụng làm kho chứa hàng tạm, nhà để xe, khu tập kết vật tư, nhà xưởng, không gian sự kiện, khu vui chơi và nhiều công trình ngoài trời.

GHD sử dụng khung thép chắc chắn kết hợp bạt PVC cao cấp có khả năng chống thấm, chống tia UV và phù hợp với điều kiện thời tiết ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu về kích thước, kiểu dáng và công năng.

Các dòng sản phẩm nhà bạt di động GHD

Nhà bạt mái vòm

Nhà bạt mái vòm có thiết kế mái cong, kết cấu chắc chắn và không gian sử dụng rộng. Mái vòm giúp thoát nước tốt, phù hợp làm kho hàng tạm, nhà bạt làm kho, nhà để xe, khu tập kết vật tư và nhà xưởng tạm.

screenshot-1788505279.png

GHD nhận sản xuất nhà bạt mái vòm theo yêu cầu, đáp ứng đa dạng kích thước và mục đích sử dụng.

Mái bạt xếp di động

Mái bạt xếp di động sử dụng hệ thống ray trượt và bánh xe, cho phép dễ dàng kéo ra hoặc thu gọn khi cần. Sản phẩm phù hợp cho quán cà phê, nhà hàng, sân vườn, hồ bơi, khu vui chơi và không gian kinh doanh ngoài trời.

screenshot-1788505294.png

Nhà lều di động gấp gọn

Nhà lều di động gấp gọn có ưu điểm lắp đặt nhanh, dễ thu gọn và thuận tiện vận chuyển. Sản phẩm phù hợp cho hội chợ, triển lãm, sự kiện, gian hàng, hoạt động ngoài trời và quảng bá thương hiệu.

screenshot-1788505308.png

Vì sao nên lựa chọn nhà bạt di động GHD?

- Sản xuất theo yêu cầu: Thiết kế phù hợp diện tích, mục đích và mặt bằng thực tế.

- Vật liệu chất lượng: Khung thép chắc chắn, bạt PVC cao cấp chống thấm, chống tia UV.

- Thi công nhanh: Quy trình chuyên nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng.

- Chi phí hợp lý: Tối ưu đầu tư so với nhiều giải pháp xây dựng cố định.

- Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp: Tư vấn, thiết kế và thi công đồng bộ.

- Bảo hành 03 năm: Đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

screenshot-1788505322.png

GHD – đơn vị sản xuất, thi công nhà bạt di động

Với 3 dòng sản phẩm chính gồm nhà bạt mái vòm, mái bạt xếp di động và nhà lều di động gấp gọn, GHD mang đến các giải pháp che chắn linh hoạt cho nhà máy, khu công nghiệp, kho bãi, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và công trình ngoài trời.

GHD thực hiện trọn gói từ khảo sát – tư vấn – thiết kế – sản xuất – lắp đặt – nghiệm thu – bảo hành, đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và tiến độ của từng công trình.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Xây dựng và phát triển GHD

GHD nhận sản xuất và thi công nhà bạt di động theo yêu cầu trên toàn quốc. Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp và báo giá phù hợp.

- Văn phòng giao dịch: Liền kề 587, dịch vụ 14 Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, P. Kiến Hưng, TP. Hà Nội

- Nhà máy: Khu 9, thôn Bằng Lũng, xã Quảng Oai, TP. Hà Nội

Hotline/Zalo: 0963 226 241 – 0944 989 838 - 0941 636 369

Email: ghdhoadon@gmail.com

Website: nhabatghd.vn

Tags:

#nhà bạt di động #thi công nhà bạt #GHD #nhà xưởng #kho chứa #nhà bạt mái vòm #bạt PVC

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Ngày nay, những chuyến du lịch đến các đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý hay Lý Sơn ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, để một chuyến đi diễn ra thuận lợi, việc tìm kiếm lịch tàu, lựa chọn chuyến phù hợp và đặt vé đúng thời gian vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn.
Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!