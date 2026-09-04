GHD - đơn vị sản xuất, thi công nhà bạt di động theo yêu cầu

Công ty TNHH Xây dựng và phát triển GHD chuyên sản xuất và thi công nhà bạt di động theo yêu cầu, cung cấp giải pháp phù hợp với từng diện tích, mục đích sử dụng và điều kiện mặt bằng. GHD thực hiện từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, sản xuất đến lắp đặt và bàn giao, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình triển khai.

Nhà bạt di động là gì?

Nhà bạt di động là công trình sử dụng khung chịu lực kết hợp bạt PVC chuyên dụng để tạo không gian che chắn và sử dụng linh hoạt. Tùy từng thiết kế, công trình có thể cố định, tháo lắp hoặc di chuyển khi cần.

Nhà bạt được ứng dụng làm kho chứa hàng tạm, nhà để xe, khu tập kết vật tư, nhà xưởng, không gian sự kiện, khu vui chơi và nhiều công trình ngoài trời.

GHD sử dụng khung thép chắc chắn kết hợp bạt PVC cao cấp có khả năng chống thấm, chống tia UV và phù hợp với điều kiện thời tiết ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu về kích thước, kiểu dáng và công năng.

Các dòng sản phẩm nhà bạt di động GHD

Nhà bạt mái vòm

Nhà bạt mái vòm có thiết kế mái cong, kết cấu chắc chắn và không gian sử dụng rộng. Mái vòm giúp thoát nước tốt, phù hợp làm kho hàng tạm, nhà bạt làm kho, nhà để xe, khu tập kết vật tư và nhà xưởng tạm.

GHD nhận sản xuất nhà bạt mái vòm theo yêu cầu, đáp ứng đa dạng kích thước và mục đích sử dụng.

Mái bạt xếp di động

Mái bạt xếp di động sử dụng hệ thống ray trượt và bánh xe, cho phép dễ dàng kéo ra hoặc thu gọn khi cần. Sản phẩm phù hợp cho quán cà phê, nhà hàng, sân vườn, hồ bơi, khu vui chơi và không gian kinh doanh ngoài trời.

Nhà lều di động gấp gọn

Nhà lều di động gấp gọn có ưu điểm lắp đặt nhanh, dễ thu gọn và thuận tiện vận chuyển. Sản phẩm phù hợp cho hội chợ, triển lãm, sự kiện, gian hàng, hoạt động ngoài trời và quảng bá thương hiệu.

Vì sao nên lựa chọn nhà bạt di động GHD?

- Sản xuất theo yêu cầu: Thiết kế phù hợp diện tích, mục đích và mặt bằng thực tế.

- Vật liệu chất lượng: Khung thép chắc chắn, bạt PVC cao cấp chống thấm, chống tia UV.

- Thi công nhanh: Quy trình chuyên nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng.

- Chi phí hợp lý: Tối ưu đầu tư so với nhiều giải pháp xây dựng cố định.

- Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp: Tư vấn, thiết kế và thi công đồng bộ.

- Bảo hành 03 năm: Đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

GHD – đơn vị sản xuất, thi công nhà bạt di động

Với 3 dòng sản phẩm chính gồm nhà bạt mái vòm, mái bạt xếp di động và nhà lều di động gấp gọn, GHD mang đến các giải pháp che chắn linh hoạt cho nhà máy, khu công nghiệp, kho bãi, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và công trình ngoài trời.

GHD thực hiện trọn gói từ khảo sát – tư vấn – thiết kế – sản xuất – lắp đặt – nghiệm thu – bảo hành, đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và tiến độ của từng công trình.