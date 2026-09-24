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Tiêu xương hàm nặng vẫn trồng được răng nguyên hàm nhờ phương pháp All-on-4

P.V
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Kỹ thuật All-on-4 ra đời từ năm 1998 bởi giáo sư Paulo Malo tại Bồ Đào Nha, và mục tiêu ban đầu của nó chính là giải quyết bài toán mà nhiều bác sĩ nói là không thể.

Tiêu xương hàm - tại sao lại xảy ra và tại sao lại phổ biến đến vậy?

Khi mất răng mà không phục hình kịp thời, xương hàm tại vùng mất răng không còn nhận lực kích thích từ việc ăn nhai - và bắt đầu tiêu dần. Trung bình 25% thể tích xương biến mất trong năm đầu tiên. Sau 5 đến 10 năm không phục hình, tiêu xương tích lũy có thể lên đến 50 - 70%.

Đây là lý do nhiều bệnh nhân đến nha khoa sau thời gian dài mất răng và nghe câu nói mà tôi đã nghe: "Xương không đủ để đặt trụ."

Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn giải pháp nào.

All-on-4 được thiết kế đặc biệt cho tình trạng này

Kỹ thuật All-on-4 ra đời từ năm 1998 bởi giáo sư Paulo Malo tại Bồ Đào Nha - và mục tiêu ban đầu của nó chính là giải quyết bài toán mà nhiều bác sĩ nói là không thể: phục hình toàn hàm cho người đã tiêu xương mà không cần ghép xương.

Bí quyết nằm ở thiết kế đặc biệt: trong 4 trụ Implant, 2 trụ phía sau được đặt nghiêng 30 đến 45 độ - thay vì thẳng đứng như Implant thông thường. Góc nghiêng này cho phép trụ né tránh vùng xương đã tiêu, cắm sâu vào phần xương còn lại ở phía trước - nơi thường vẫn còn mật độ xương tốt hơn.

Kết quả: bệnh nhân bị tiêu xương nhẹ đến vừa vẫn có thể đặt được 4 trụ, mà không cần trải qua thêm 9 đến 12 tháng ghép xương chờ đợi.

All-on-4 phù hợp với mức độ tiêu xương nào?

Không phải mọi mức độ tiêu xương đều có thể giải quyết bằng All-on-4. Bác sĩ cần chụp CT Cone Beam 3D để đánh giá cụ thể:

Tiêu xương nhẹ đến vừa (dưới 50%): All-on-4 thường thực hiện được trực tiếp mà không cần ghép xương. Đây là trường hợp phổ biến nhất và cho kết quả tốt nhất.

Tiêu xương vừa đến nặng (50 đến 70%): Một số trường hợp vẫn làm được All-on-4 với kỹ thuật đặt trụ nghiêng nhiều hơn hoặc phối hợp thêm ghép xương nhỏ. Cần đánh giá từng ca cụ thể.

Tiêu xương nặng trên 80%: Cần xem xét Zygoma Implant (Implant xương gò má) - trụ dài đặc biệt neo vào xương gò má thay vì xương hàm. SQ Dentist có đội ngũ bác sĩ chuyên sâu thực hiện cả hai kỹ thuật.

Đây là lý do không thể tự kết luận qua bài viết này - mà phải chụp CT 3D để bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng của từng người.

Chi phí All-on-4 tại SQ Dentist - minh bạch từ đầu

Một trong những điểm khiến nhiều bệnh nhân bất ngờ là tại SQ Dentist, ghép xương cần thiết trong ca Implant được miễn phí hoàn toàn - không phát sinh thêm so với báo giá ban đầu.

Chi phí trọn gói All-on-4 tại SQ Dentist dao động từ 155 triệu đồng (trụ Biotem Hàn Quốc, bảo hành 5 năm) đến 372 triệu đồng (trụ Straumann SLActive Thụy Sĩ, bảo hành trọn đời, tích hợp xương chỉ 2 đến 3 tuần). Tất cả đã bao gồm CT 3D, xét nghiệm máu, cấy 4 trụ, thanh bar titanium, răng tạm và mão sứ Zirconia hoàn chỉnh.

Để xem chi tiết từng dòng trụ, mức giá tương ứng và so sánh All-on-4 với All-on-6, bạn có thể đọc đầy đủ tại trang trồng răng Implant All-on-4 tại SQ Dentist cập nhật năm 2026.

Câu chuyện của tôi

Hai năm sau lần đầu bị từ chối, tôi tình cờ đọc về All-on-4 và kỹ thuật đặt trụ nghiêng. Tôi đến SQ Dentist, chụp CT 3D lần đầu tiên với đầy đủ thông tin.

Bác sĩ phân tích phim: xương hàm trên của tôi tiêu khoảng 45% - đúng vào mức mà All-on-4 với trụ nghiêng có thể thực hiện được mà không cần ghép xương. Bác sĩ giải thích rõ lý do, vị trí đặt 4 trụ trên phần xương còn lại, và cho tôi xem mô phỏng 3D kết quả dự kiến.

Hai tuần sau, tôi bước vào phòng phẫu thuật.

Ra về trong ngày - với hàm trên có 4 trụ Implant và bộ răng tạm cố định. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ăn cơm bình thường ngay buổi tối hôm đó.

Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ Quốc tế SQ Dentist

Địa chỉ: 292 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 3091

Website: www.sqdentist.vn

Giờ làm việc: 08:00 – 19:00 hàng ngày

Tags:

#Trồng răng #Implant #Nha khoa

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