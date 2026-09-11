Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Eduzone - đồng hành cùng học sinh Việt kiến tạo hành trình du học Singapore và Philippines

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong những năm gần đây, nhu cầu học tập và trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế của học sinh Việt Nam ngày càng gia tăng. Cùng với đó, việc tìm kiếm một đơn vị tư vấn du học uy tín, có kinh nghiệm và thấu hiểu nhu cầu của từng học sinh trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh.

Khác biệt với số đông trên thị trường, Eduzone khẳng định vị thế nhờ chiến lược tập trung chuyên sâu vào du học Singapore và Philippines, đồng hành cùng hàng ngàn du học sinh Việt Nam hiện thực hóa ước mơ tri thức.

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-133543.png
Eduzone nhận danh hiệu “Đối tác có hoạt động tốt nhất” từ trường Đại học James Cook Singapore.

Chuyên sâu một hướng đi, vững vàng một thị trường

Phần lớn các đơn vị tư vấn du học hiện nay sẽ mở rộng quy mô bằng cách phát triển chương trình học tại nhiều quốc gia. Ngược lại, Eduzone kiên định với lựa chọn tập trung chuyên sâu vào hai hướng chính: du học Singaporehọc tiếng Anh tại Philippines. Sự tập trung này cho phép đội ngũ chuyên viên của công ty nắm vững mọi thông tin về chương trình đào tạo, môi trường sống cũng như sự thay đổi trong chính sách tuyển sinh từ các trường đối tác.

Tại Singapore, Eduzone cung cấp nhiều lộ trình học tập dành cho những độ tuổi và mục tiêu khác nhau. Các chương trình trải dài từ du học hè Singapore dành cho học sinh từ 6 tuổi đến các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại những trường đại học danh tiếng của đảo quốc sư tử.

Trong khi đó, các chương trình học tiếng Anh tại Philippines cũng được Eduzone xây dựng nhiều lộ trình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm học viên, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm mong muốn cải thiện năng lực ngoại ngữ.

Đặc biệt, chương trình du học hè Philippines dành riêng cho học sinh từ 6 tuổi trở thành bước khởi đầu để các em sớm tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời có thêm cơ hội rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Minh bạch tài chính – nền tảng của niềm tin

Một trong những giá trị được Eduzone đặt lên hàng đầu là sự minh bạch trong tư vấn và các vấn đề tài chính. Đơn vị cam kết toàn bộ học phí sẽ được học sinh đóng trực tiếp vào tài khoản của nhà trường, Eduzone không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến học phí. Chính nguyên tắc tài chính rõ ràng, kết hợp với thông tin minh bạch về chương trình học, đã góp phần củng cố uy tín của Eduzone trong mắt phụ huynh và học sinh suốt hơn hai thập kỷ qua.

Dấu ấn của người dẫn dắt và triết lý tư vấn

Đứng sau định hướng hoạt động của Eduzone là ông Nguyễn Đăng Hiển, Giám đốc Công ty, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế từ năm 2002. Ông từng 3 lần được Tổng cục Du lịch Singapore (STB) trao chứng nhận “Chuyên gia giáo dục Singapore”.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Eduzone vận hành dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Tận tâm – Tận hiến – Trách nhiệm – Nhiệt tình – Minh bạch. Theo ông Nguyễn Đăng Hiển, hoạt động tư vấn giáo dục không đơn thuần là việc hoàn thiện hồ sơ hay giới thiệu một khóa học. Mỗi người học là một cá thể độc bản với thiên hướng và năng lực riêng. Do đó, Eduzone luôn ưu tiên lắng nghe nguyện vọng cá nhân, phân tích sát thực tế trước khi tư vấn lộ trình. Bên cạnh công tác tuyển sinh, công ty còn tích cực lồng ghép các định hướng nghề nghiệp dài hạn, giúp phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định.

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-133607.png
Ông Nguyễn Đăng Hiển - Giám đốc Eduzone, người có kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế từ 2002.

Đồng hành xuyên suốt, không dừng lại ở ngày lên máy bay

Điểm khác biệt của Eduzone so với nhiều đơn vị tư vấn du học khác nằm ở việc không xem thời điểm học sinh lên máy bay là dấu mốc kết thúc dịch vụ. Trên thực tế, đây mới là lúc vai trò cầu nối giữa học sinh, gia đình và nhà trường của Eduzone thực sự bắt đầu.

Tại cả Singapore và Philippines, Eduzone đều duy trì đội ngũ đại diện hỗ trợ trực tiếp, đảm nhận các công việc như bố trí chỗ ở, ký túc xá, đón sân bay và hướng dẫn thủ tục nhập học. Không chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần, đại diện Eduzone tại bản xứ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp các em du học sinh xua tan cảm giác cô đơn nơi đất khách, tự tin hòa nhập với cuộc sống và môi trường học tập mới.

Điểm tựa vững chắc cho hành trình du học của học sinh Việt

Du học luôn là quyết định mang tính bước ngoặt đối với mỗi gia đình, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đơn vị đồng hành. Tại Eduzone, mỗi học sinh được nhìn nhận như một hành trình riêng, cần được lắng nghe và định hướng phù hợp thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Hoạt động theo triết lý “Coi việc của khách hàng như việc của mình”, Eduzone luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên mục tiêu lợi nhuận trong suốt quá trình tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đồng hành trong thời gian học tập tại nước ngoài.

Với nền tảng kinh nghiệm lâu năm, cùng phương châm “Tư vấn tận tâm”, Eduzone tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn du học Singapore và Philippines uy tín, hướng đến xây dựng những chương trình du học minh bạch, hiệu quả và phù hợp với năng lực, nguyện vọng của từng học sinh Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: eduzone.edu.vn

Điện thoại: 0983010580

Địa chỉ:

- Cơ sở 1: Eduzone Hà Nội - Phòng 1404, Tòa nhà Le Capitole, 27 Thái Thịnh, Hà Nội

Hotline: 0983010580

Email: hn@eduzone.vn

- Cơ sở 2: Eduzone TP.HCM - Lầu 12, Tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu,, Hồ Chí Minh

Hotline: 0934676468

Email: hcm@eduzone.vn

Tags:

#Eduzone #Du học Eduzone

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!