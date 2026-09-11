Eduzone - đồng hành cùng học sinh Việt kiến tạo hành trình du học Singapore và Philippines

Khác biệt với số đông trên thị trường, Eduzone khẳng định vị thế nhờ chiến lược tập trung chuyên sâu vào du học Singapore và Philippines, đồng hành cùng hàng ngàn du học sinh Việt Nam hiện thực hóa ước mơ tri thức.

Eduzone nhận danh hiệu “Đối tác có hoạt động tốt nhất” từ trường Đại học James Cook Singapore.

Chuyên sâu một hướng đi, vững vàng một thị trường

Phần lớn các đơn vị tư vấn du học hiện nay sẽ mở rộng quy mô bằng cách phát triển chương trình học tại nhiều quốc gia. Ngược lại, Eduzone kiên định với lựa chọn tập trung chuyên sâu vào hai hướng chính: du học Singapore và học tiếng Anh tại Philippines. Sự tập trung này cho phép đội ngũ chuyên viên của công ty nắm vững mọi thông tin về chương trình đào tạo, môi trường sống cũng như sự thay đổi trong chính sách tuyển sinh từ các trường đối tác.

Tại Singapore, Eduzone cung cấp nhiều lộ trình học tập dành cho những độ tuổi và mục tiêu khác nhau. Các chương trình trải dài từ du học hè Singapore dành cho học sinh từ 6 tuổi đến các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại những trường đại học danh tiếng của đảo quốc sư tử.

Trong khi đó, các chương trình học tiếng Anh tại Philippines cũng được Eduzone xây dựng nhiều lộ trình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm học viên, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm mong muốn cải thiện năng lực ngoại ngữ.

Đặc biệt, chương trình du học hè Philippines dành riêng cho học sinh từ 6 tuổi trở thành bước khởi đầu để các em sớm tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời có thêm cơ hội rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Minh bạch tài chính – nền tảng của niềm tin

Một trong những giá trị được Eduzone đặt lên hàng đầu là sự minh bạch trong tư vấn và các vấn đề tài chính. Đơn vị cam kết toàn bộ học phí sẽ được học sinh đóng trực tiếp vào tài khoản của nhà trường, Eduzone không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến học phí. Chính nguyên tắc tài chính rõ ràng, kết hợp với thông tin minh bạch về chương trình học, đã góp phần củng cố uy tín của Eduzone trong mắt phụ huynh và học sinh suốt hơn hai thập kỷ qua.

Dấu ấn của người dẫn dắt và triết lý tư vấn

Đứng sau định hướng hoạt động của Eduzone là ông Nguyễn Đăng Hiển, Giám đốc Công ty, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế từ năm 2002. Ông từng 3 lần được Tổng cục Du lịch Singapore (STB) trao chứng nhận “Chuyên gia giáo dục Singapore”.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Eduzone vận hành dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Tận tâm – Tận hiến – Trách nhiệm – Nhiệt tình – Minh bạch. Theo ông Nguyễn Đăng Hiển, hoạt động tư vấn giáo dục không đơn thuần là việc hoàn thiện hồ sơ hay giới thiệu một khóa học. Mỗi người học là một cá thể độc bản với thiên hướng và năng lực riêng. Do đó, Eduzone luôn ưu tiên lắng nghe nguyện vọng cá nhân, phân tích sát thực tế trước khi tư vấn lộ trình. Bên cạnh công tác tuyển sinh, công ty còn tích cực lồng ghép các định hướng nghề nghiệp dài hạn, giúp phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định.

Ông Nguyễn Đăng Hiển - Giám đốc Eduzone, người có kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế từ 2002.

Đồng hành xuyên suốt, không dừng lại ở ngày lên máy bay

Điểm khác biệt của Eduzone so với nhiều đơn vị tư vấn du học khác nằm ở việc không xem thời điểm học sinh lên máy bay là dấu mốc kết thúc dịch vụ. Trên thực tế, đây mới là lúc vai trò cầu nối giữa học sinh, gia đình và nhà trường của Eduzone thực sự bắt đầu.

Tại cả Singapore và Philippines, Eduzone đều duy trì đội ngũ đại diện hỗ trợ trực tiếp, đảm nhận các công việc như bố trí chỗ ở, ký túc xá, đón sân bay và hướng dẫn thủ tục nhập học. Không chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần, đại diện Eduzone tại bản xứ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp các em du học sinh xua tan cảm giác cô đơn nơi đất khách, tự tin hòa nhập với cuộc sống và môi trường học tập mới.

Điểm tựa vững chắc cho hành trình du học của học sinh Việt

Du học luôn là quyết định mang tính bước ngoặt đối với mỗi gia đình, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đơn vị đồng hành. Tại Eduzone, mỗi học sinh được nhìn nhận như một hành trình riêng, cần được lắng nghe và định hướng phù hợp thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Hoạt động theo triết lý “Coi việc của khách hàng như việc của mình”, Eduzone luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên mục tiêu lợi nhuận trong suốt quá trình tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đồng hành trong thời gian học tập tại nước ngoài.

Với nền tảng kinh nghiệm lâu năm, cùng phương châm “Tư vấn tận tâm”, Eduzone tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn du học Singapore và Philippines uy tín, hướng đến xây dựng những chương trình du học minh bạch, hiệu quả và phù hợp với năng lực, nguyện vọng của từng học sinh Việt Nam.