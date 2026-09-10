Giá xăng, giá cà phê tăng: Khi tiền để không cũng có thể mất giá trị

Trong khi đó, số tiền gửi ngân hàng vẫn giữ nguyên, nhưng sức mua thực tế của nó lại âm thầm hao hụt theo thời gian. Đây chính là lúc nhà đầu tư cần nhìn lại cách quản lý dòng tiền nhàn rỗi.

Giá cả leo thang, tiền để không ngày càng mất giá

Không cần nhìn vào những báo cáo vĩ mô phức tạp, chỉ cần theo dõi hai khoản chi quen thuộc cũng đủ để thấy sức ép của lạm phát đang hiện hữu. Bảng giá xăng dầu ngày hôm nay tại các kỳ điều chỉnh gần đây liên tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh, giảm nhẹ, kéo theo chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa và gián tiếp đẩy giá nhiều mặt hàng tiêu dùng khác tăng theo.

Không chỉ xăng dầu, giá cà phê hôm nay, một khoản chi nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày với phần đông người đi làm, cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi giá nguyên liệu đầu vào biến động và chi phí vận hành quán xá ngày một tăng.

Khi hai chi phí quen thuộc đã tăng, phần còn lại của giỏ hàng tiêu dùng, từ thực phẩm, điện nước đến dịch vụ đi lại, khó có thể đứng yên. Đây chính là biểu hiện cụ thể của lạm phát. Hệ quả là sức mua của tiền mặt giảm dần, ngay cả khi số dư trong tài khoản không đổi. Ngay cả khi gửi tiết kiệm với lãi suất cố định, nếu mức lãi suất thực nhận thấp hơn tốc độ tăng giá chung, giá trị thực của khoản tiền đó vẫn đang giảm dần chứ không được bảo toàn.

Trong nhiều trường hợp, việc giữ tiền mặt hoặc chỉ trông chờ vào tiết kiệm không còn là lựa chọn an toàn tuyệt đối về lâu dài

Đầu tư tích sản đều đặn – giải pháp giúp tài sản vượt lạm phát

Trước thực trạng lạm phát bào mòn sức mua, thay vì để tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược tích sản, tức là đều đặn dành ra một phần thu nhập để đầu tư vào các tài sản có khả năng tăng trưởng, thay vì chờ có vốn lớn mới bắt đầu. Với chứng khoán, việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc theo từng tháng giúp nhà đầu tư trung bình hóa giá vốn, thay vì phải đau đầu tính toán thời điểm mua vào tối ưu nhất.

Về dài hạn, lợi nhuận từ tăng trưởng giá cổ phiếu cùng cổ tức được tái đầu tư liên tục có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng vượt qua tốc độ mất giá do lạm phát. Ngoài ra, phương pháp này cũng không đòi hỏi vốn lớn ngay từ đầu: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể bắt đầu với số tiền tương đương vài lần đổ xăng hay vài chục ly cà phê. Việc chia nhỏ vốn mua vào cũng giúp giảm áp lực tâm lý so với việc dồn toàn bộ tiền vào một thời điểm, đồng thời tối ưu giá vốn trung bình.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình này, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) triển khai chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mở mới tài khoản: Miễn 100% phí giao dịch trong 6 tháng đầu, áp dụng lãi suất giao dịch ký quỹ (margin) thông thường ưu đãi, cùng nhiều tiện ích hỗ trợ đầu tư trên nền tảng V-Invest và VCBS Mobile.

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Giá xăng, giá cà phê hay bất kỳ chi phí sinh hoạt nào tăng lên đều là lời nhắc nhở rằng tiền để không sẽ ngày càng mất giá trị theo thời gian. Thay vì để lạm phát âm thầm bào mòn tài sản, việc chủ động tích sản đều đặn dù với số vốn nhỏ chính là cách để tài sản không chỉ được bảo toàn mà còn có cơ hội tăng trưởng bền vững. Hãy mở tài khoản VCBS ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư an toàn, hiệu quả.