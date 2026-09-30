Top 10 công ty gửi hàng đi Mỹ uy tín, an toàn năm 2026

Hiện nay có khá nhiều đơn vị nhận vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Mỹ, từ các công ty chuyển phát quốc tế lớn đến những đơn vị chuyên tuyến dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tiêu chí chọn công ty gửi hàng đi Mỹ uy tín

Khi gửi hàng quốc tế, chúng ta không nên chỉ quan tâm đến giá cước. Một đơn vị vận chuyển uy tín cần đáp ứng các tiêu chí như:

- Kinh nghiệm: Ưu tiên đơn vị có nhiều năm hoạt động, am hiểu quy trình vận chuyển quốc tế và thủ tục hải quan Mỹ.

- Dịch vụ đa dạng: Có thể nhận thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, hàng điện tử, đồ dùng cá nhân với nhiều dịch vụ vận chuyển.

- Tracking minh bạch: Cung cấp mã vận đơn để theo dõi hành trình đơn hàng.

- Giá cước rõ ràng: Báo giá trước, thông tin cụ thể về cước phí và phụ phí nếu có.

- Bảo hiểm hàng hóa: Có chính sách bồi thường rõ ràng khi xảy ra thất lạc hoặc hư hỏng.

Top 10 công ty gửi hàng đi Mỹ uy tín năm 2026

3A Express

3A Express là đơn vị chuyên vận chuyển hàng quốc tế, trong đó tuyến gửi hàng đi Mỹ được nhiều khách hàng cá nhân, tiểu thương và doanh nghiệp quan tâm.

Thời gian vận chuyển hàng sang Mỹ tại 3A Express thường khoảng 5–7 ngày, tùy loại hàng và địa chỉ người nhận. 3A Express hỗ trợ nhận hàng, kiểm tra, đóng gói và hút chân không miễn phí đối với những mặt hàng phù hợp.

3A Express nhận gửi đa dạng các loại hàng hóa như thực phẩm khô, quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và một số thiết bị điện tử. Sau khi hàng được gửi đi, khách hàng được cung cấp mã vận đơn để theo dõi hành trình.

Một điểm thuận tiện là đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ kiểm tra loại hàng và hướng dẫn thủ tục trước khi gửi, giúp hạn chế trường hợp kiện hàng gặp vấn đề khi làm thủ tục tại Mỹ.

Thông tin liên hệ: Website: https://3a.net.vn/ Hotline: 0797 222 333 Địa chỉ: 1/26A Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

VHE Express

VHE Express cung cấp dịch vụ gửi hàng đi Mỹ với mức giá tham khảo từ 180.000 VNĐ/kg, phù hợp với khách hàng cá nhân và tiểu thương. Đơn vị hỗ trợ nhận hàng tận nơi tại TP. Hồ Chí Minh, miễn phí đóng gói, hút chân không thực phẩm và xử lý các mặt hàng dễ vỡ.

Thời gian vận chuyển sang Mỹ khoảng 3–5 ngày tùy khu vực. VHE Express cũng nhận một số mặt hàng cần xử lý kỹ như mỹ phẩm, yến sào, hàng điện tử, đồng thời hỗ trợ tư vấn thủ tục hải quan và khai báo FDA. Khách hàng được cung cấp mã tracking để theo dõi đơn hàng 24/7 và có chính sách bảo hiểm hàng hóa khi xảy ra sự cố.

Thông tin liên hệ: Website: https://vhe.vn/ Hotline: 0937 879 588 Địa chỉ: 34 Nguyễn Trọng Lội, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Quý Nam

Quý Nam phù hợp với những khách hàng muốn gửi hàng đi Mỹ theo hình thức trọn gói, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị hàng và làm thủ tục quốc tế. Đơn vị hỗ trợ từ khâu lấy hàng tận nơi, kiểm tra, đóng gói đến giao tận tay người nhận tại Mỹ.

Một điểm khá tiện lợi là khách hàng còn có thể sử dụng dịch vụ gom đơn online miễn phí khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam rồi gửi chung sang Mỹ. Quý Nam cũng hỗ trợ nhiều nhóm hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ điện tử và một số mặt hàng cần xử lý riêng, đồng thời có giao tận nhà và mã tracking để theo dõi hành trình đơn hàng.

Thông tin liên hệ: Website: https://quynam.vn Hotline: 09 01 01 86 86 Địa chỉ: 34 Nguyễn Trọng Lội, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

DHL Express

DHL Express là thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế quen thuộc, phù hợp với khách hàng cần gửi tài liệu, hàng mẫu, hàng cá nhân hoặc hàng thương mại từ Việt Nam sang Mỹ. Điểm mạnh của DHL nằm ở mạng lưới vận chuyển rộng, quy trình khai thác chuyên nghiệp và khả năng giao hàng đến nhiều khu vực tại Mỹ.

Khách hàng có thể theo dõi hành trình kiện hàng thông qua hệ thống tracking của DHL, đồng thời được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến khai báo và thông quan quốc tế. Với những đơn hàng cần ưu tiên tốc độ, tính minh bạch trong vận chuyển và hệ thống giao nhận đồng bộ, DHL là một trong những đơn vị đáng cân nhắc.

Liên hệ website: https://www.dhl.com/vn-vi/home.html

FedEx

FedEx là một trong những thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế lớn, có mạng lưới vận chuyển mạnh tại thị trường Bắc Mỹ. Dịch vụ của FedEx phù hợp với cả khách hàng cá nhân, shop bán hàng online và doanh nghiệp cần gửi tài liệu, hàng mẫu hoặc hàng thương mại sang Mỹ.

Điểm đáng chú ý là FedEx có nhiều gói dịch vụ theo nhu cầu giao nhận, như FedEx International First® dành cho các lô hàng cần giao sớm, FedEx International Priority® với thời gian nhanh hơn và FedEx International Priority® Freight dành cho hàng nặng. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách, trọng lượng hàng và thời gian giao mong muốn.

Liên hệ website: https://www.fedex.com/vi-vn/home.html

UPS

UPS là hãng vận chuyển quốc tế có thế mạnh về các lô hàng thương mại, hàng nặng và những đơn cần kiểm soát rõ thời gian giao. Tùy nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn các dịch vụ như UPS Worldwide Express, UPS Express Saver, UPS Worldwide Expedited hoặc UPS Worldwide Express Freight dành cho hàng pallet và kiện hàng lớn.

Bên cạnh vận chuyển, UPS cũng cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ khai báo và thông quan quốc tế, bao gồm hướng dẫn hải quan, biểu mẫu và tùy chọn gửi chứng từ điện tử. Hệ thống theo dõi trực tuyến giúp người gửi kiểm tra trạng thái kiện hàng trong suốt hành trình, phù hợp với cả cá nhân lẫn doanh nghiệp thường xuyên giao dịch xuyên biên giới.

Liên hệ website: https://www.ups.com/vn/vi/home

Vietnam Post

Vietnam Post hiện cung cấp dịch vụ EMS chuyên tuyến đi Mỹ, phù hợp với khách hàng cần gửi lô hàng có khối lượng lớn theo hình thức chuyển thẳng từ điểm nhận đến điểm phát, hạn chế các công đoạn trung gian. Mỗi lô hàng có thể lên đến 300kg, không giới hạn số kiện, trong đó mỗi kiện tối đa 22kg.

Thời gian vận chuyển dự kiến khoảng 7–17 ngày. Với các mặt hàng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hoặc chất lỏng, người gửi cần chuẩn bị thêm hồ sơ phù hợp như giấy cam kết, MSDS, FDA hoặc chứng từ kiểm dịch tùy từng loại hàng. Vietnam Post cũng có quy định cụ thể về phụ phí, khiếu nại và bồi thường nếu bưu gửi xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển.

Kết luận

Mỗi công ty gửi hàng đi Mỹ đều có thế mạnh riêng về thời gian giao hàng, loại hàng tiếp nhận, mạng lưới vận chuyển và chính sách hỗ trợ. Vì vậy, trước khi lựa chọn, bạn nên cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế như khối lượng hàng, loại sản phẩm, ngân sách và thời gian mong muốn.

Nếu cần một đơn vị hỗ trợ từ khâu tư vấn, đóng gói đến theo dõi đơn hàng, 3A Express là một lựa chọn đáng tham khảo. Bên cạnh đó, DHL, FedEx, UPS, Vietnam Post hay các đơn vị chuyên tuyến khác cũng phù hợp với những nhu cầu vận chuyển khác nhau.