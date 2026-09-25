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Cảnh báo rủi ro từ vật liệu xây dựng kém chất lượng

P.V
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Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu xây dựng và cải tạo công trình tại các địa phương gia tăng đột biến.

Đi cùng với sự phát triển đó là thực trạng đáng lo ngại: thị trường vật liệu xây dựng đang bị xâm nhập bởi các dòng hóa chất, keo trám và vật liệu chống thấm giả, kém chất lượng. Việc thiếu thông tin hoặc ham rẻ khi chọn mua vật liệu có thể biến những công trình kiên cố thành mối hiểm họa tiềm ẩn chỉ sau vài năm sử dụng.

Nội dung dưới đây phân tích thực trạng, những rủi ro khi sử dụng vật liệu kém chất lượng, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo dành cho gia chủ và nhà thầu trong quá trình lựa chọn vật liệu xây dựng.

Thị trường vật liệu xây dựng: Bát nháo hàng thật - giả

Những năm gần đây, bên cạnh các vật liệu truyền thống như xi măng, gạch, đá thì nhóm hóa chất xây dựng chuyên dụng đã trở thành vật tư bắt buộc trong hầu hết các công trình dân dụng lẫn công nghiệp. Các sản phẩm này đóng vai trò quyết định đến khả năng gia cường kết cấu, chống ngấm dột và kéo dài tuổi thọ cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh và một số địa phương cho thấy, các loại hóa chất xây dựng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn được bày bán tại một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Một số sản phẩm bị làm giả bao bì, nhãn hiệu hoặc sang chiết thủ công, được bán với giá thấp hơn đáng kể so với sản phẩm chính hãng.

Tâm lý ham rẻ hoặc thiếu thông tin về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm khiến không ít chủ nhà và thợ thi công vô tình sử dụng vật liệu kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của công trình.

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Hệ lụy khôn lường: Từ nứt vỡ kết cấu đến mục rỗng bê tông

Việc ứng dụng vật liệu kém chất lượng không chỉ dừng lại ở tổn thất tài chính trước mắt, mà còn để lại những hệ lụy nặng nề về mặt kết cấu và an toàn sử dụng.

Rủi ro biến dạng và nứt gãy kết cấu

Keo cấy thép là giải pháp liên kết quan trọng giữa bê tông cũ - mới hoặc nối dài dầm, cột, sàn. Khi chọn nhầm sản phẩm làm giả, hóa chất không đạt độ đông kết và khả năng chịu tải theo thiết kế. Dưới tác động của lực kéo và tải trọng công trình, các mối nối này dễ bị trượt, mất liên kết, dẫn đến nguy cơ nứt gãy dầm sàn, thậm chí làm đe dọa sự an toàn toàn bộ hệ thống chịu lực.

Mục rỗng bê tông sau vài mùa mưa

Đối với các khu vực thường xuyên chịu ẩm như sàn mái, nhà vệ sinh hay tường đứng chịu mưa bão trực tiếp tại Hà Tĩnh, vữa chống thấm kém chất lượng nhanh chóng bị giòn gãy và mất tính đàn hồi. Nước mưa len lỏi qua các rãnh nứt, ngấm sâu vào lõi bê tông gây hoen rỉ khung thép, làm bong tróc lớp sơn phủ và gây ẩm mốc toàn bộ không gian sống chỉ sau 1-2 mùa mưa.

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Lời khuyên cho chủ nhà và nhà thầu

Để hạn chế nguy cơ mua phải vật liệu kém chất lượng, các kỹ sư xây dựng khuyến cáo người dân cần lưu ý một số nguyên tắc khi lựa chọn và sử dụng vật liệu.

- Khắt khe với chứng nhận chất lượng: Mọi dòng hóa chất cấy thép hay vật liệu chống thấm chuẩn đều phải có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất hoặc cơ quan kiểm định độc lập cấp. Đây là giấy tờ bắt buộc để xác định nguồn gốc lô hàng.

- Không mua hàng trôi nổi giá rẻ: Các sản phẩm hóa chất xây dựng chất lượng cao luôn có mức giá niêm yết ổn định. Hãy cẩn trọng, tìm hiểu kỹ trước những lời mời chào giảm giá 30 - 50% so với mặt bằng chung.

- Lựa chọn đại lý phân phối chính thức: Tìm đến các đơn vị cung ứng vật liệu uy tín, có tổng kho rõ ràng và có cam kết pháp lý về chất lượng sản phẩm.

Sơn Chống Thấm 24H - đơn vị phân phối vật liệu chính hãng uy tín

Trước thực trạng thị trường thật giả lẫn lộn, việc tìm kiếm một đơn vị cung ứng vật tư đáng tin cậy là bước đầu tiên để bảo vệ công trình. Được biết đến là tổng kho phân phối các dòng hóa chất và vật liệu xây dựng uy tín, thương hiệu Sơn Chống Thấm 24H trực thuộc Công ty Cổ phần PCS Quốc tế đã và đang là đối tác tin cậy của hàng ngàn nhà thầu, thợ thi công và gia chủ trên toàn quốc.

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Đơn vị chuyên cung ứng các dòng sản phẩm chính hãng từ Sika, Neomax, Maxbond, Munich... Toàn bộ danh mục sản phẩm từ vữa chống thấm, keo trám khe cho đến dòng keo cấy thép,... đều được nhập khẩu và phân phối trực tiếp với đầy đủ chứng chỉ CO/CQ minh bạch.

Bên cạnh việc đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, đội ngũ tư vấn chuyên môn của đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp kỹ thuật, giúp khách hàng chọn đúng loại vật liệu phù hợp nhất với thực trạng từng hạng mục công trình, tránh lãng phí chi phí phát sinh.

Thông tin của Sơn Chống Thấm 24H:

CÔNG TY CỔ PHẦN PCS QUỐC TẾ

- Địa chỉ: Số 788 đường Quang Trung, phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

- Hotline: 0926 58 4444

- Email: Sonchongtham24h@gmail.com

- Website: sonchongtham24h.com

Tags:

#Sơn Chống Thấm 24H #vật liệu xây dựng kém chất lượng

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