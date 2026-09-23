Thép cuộn mạ kẽm SGCC tại Việt Nam - nguồn cung ổn định, giá cạnh tranh

Nguồn cung ổn định, gia công đúng quy cách và mức giá hợp lý đang trở thành ba tiêu chí được đặt lên cùng một bàn cân.

Sức nóng của thép cuộn mạ kẽm SGCC trên công trường hiện nay

Thị trường xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Các tiêu chuẩn về độ bền vật liệu cũng được nâng lên một tầm cao mới. Với khả năng chống ăn mòn vượt trội, thép cuộn mạ kẽm SGCC nhanh chóng phủ sóng khắp các dự án.

Từ nhà xưởng công nghiệp đến công trình dân dụng, vật liệu này là "bộ khung" bảo vệ công trình trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhu cầu tăng vọt là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó cũng kéo theo không ít thách thức cho giới xây dựng.

Nỗi lo thiếu hụt thép mạ kẽm SGCC đạt chuẩn

Thực tế cho thấy, không ít nhà thầu từng rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước". Lý do chỉ vì đứt gãy nguồn cung vật tư. Việc tìm mua thép cuộn mạ kẽm SGCC không khó. Nhưng để tìm được lô hàng chuẩn quy cách, đúng barem lại là chuyện khác.

Sự trà trộn của hàng kém chất lượng khiến các kỹ sư phải e dè. Một công trình thế kỷ không thể xây bằng những vật liệu tạm bợ. Đó là lúc thị trường cần những doanh nghiệp làm nghề bằng cái tâm - những đơn vị cung cấp thép dám cam kết về chất lượng và tiến độ.

Nhật Minh Phát Steel - Điểm tựa vững chắc cung ứng thép mạ kẽm SGCC

Giữa bức tranh thị trường nhiều biến động, Nhật Minh Phát Steel nổi lên như một điểm sáng. Thay vì chạy theo doanh số ồ ạt, công ty chọn một lối đi riêng. Đó là tập trung tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp tự khắt khe với chính mình.

Họ hiểu rằng, uy tín là thứ duy nhất giúp thương hiệu trường tồn. Việc cung ứng nguồn thép tại đây luôn tuân thủ quy trình kiểm định gắt gao.

Đầu tư xứng tầm, làm chủ chuỗi cung ứng Bắc - Nam và gia công

Điểm khác biệt cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở mô hình kết hợp cung ứng và gia công. Đơn vị sở hữu hai nhà máy lớn tại Hà Nội và Long An (cũ) với tổng diện tích 20.000 m². Cấu trúc phân bổ Bắc - Nam này giúp việc tổ chức nguồn hàng linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thi công của từng khu vực.

Tầm nhìn của công ty thể hiện rõ qua mức vốn đầu tư gần 12 triệu USD. Hệ thống máy móc cắt tấm, xẻ băng được nhập hoàn toàn từ châu Âu.

Với công suất 50.000 tấn/năm, vật liệu được xử lý chuẩn xác theo yêu cầu. Một công đoạn trung gian được rút bớt, từ đó kiểm soát hiệu quả tỷ lệ hao hụt và phế liệu. Khách hàng nhận về sản phẩm sát nhất với kích thước sản xuất thực tế.

Hơn 10 năm chinh chiến trên thị trường, tài sản lớn nhất của công ty chính là con người. Đội ngũ nhân sự đông đảo, am hiểu chuyên sâu về kỹ thuật. Họ làm việc bằng sự tận tâm của những người thợ lành nghề. Nhờ đó, quy trình sản xuất vận hành luôn trơn tru. Sản phẩm đầu ra vinh dự đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cùng 15 chứng chỉ uy tín khác.

Lợi thế từ báo giá thép cuộn mạ kẽm SGCC cạnh tranh

Chất lượng cao thường đi kèm giá đắt đỏ? Tại Nhật Minh Phát Steel, quy luật đó được tối ưu lại. Nhờ làm chủ công nghệ và tự chủ sản xuất, chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Khách hàng luôn nhận được báo giá thép cuộn mạ kẽm SGCC với mức cạnh tranh so với thị trường. Yếu tố này giúp chủ đầu tư giải tỏa hiệu quả áp lực ngân sách. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết:

Tên sản phẩm

Quy cách (mm)

Đơn giá (VNĐ/kg)

Thép cuộn mạ kẽm SGCC

0,6 × 1219/1250

23.000

0,8 × 1219/1250

22.800

1,0 × 1219/1250

22.700

1,2 × 1219/1250

22.700

1,5 × 1219/1250

22.600

1,6 × 1219/1250

22.600

2,0 × 1219/1250

22.600

2,5 × 1219/1250

22.400

3,0 × 1219/1250

22.300



Lưu ý: Bảng giá thép cuộn mạ kẽm SGCC trên chỉ mang tính tham khảo và được cập nhật theo mức giá tại thời điểm đăng bài. Giá thực tế có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng, quy cách sản phẩm và biến động của thị trường thép.

Chủ động nguồn hàng, rút ngắn thời gian giao thép SGCC

Bên cạnh chi phí hợp lý, tốc độ là một lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Chỉ sau 3 - 5 ngày thương thảo, những chuyến xe chở đầy cuộn thép mạ kẽm SGCC đã sẵn sàng lăn bánh. Hàng hóa được bàn giao tận chân công trình.

Chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý và dịch vụ tận tâm. Đó chính là chìa khóa giúp thương hiệu giữ chân đối tác khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.

Tương lai của ngành xây dựng luôn cần những vật liệu bền bỉ. Và thép cuộn mạ kẽm SGCC của Nhật Minh Phát Steel chính là mảnh ghép hoàn hảo cho sự bền vững. Hãy để những công trình của bạn được bảo vệ bởi chất lượng đích thực.