Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Cửa chống cháy chất lượng cao - đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hệ thống cửa chống cháy là một trong những hạng mục bắt buộc phải đạt chuẩn trong quy chuẩn PCCC hiện nay. Đầu tư vật tư chất lượng từ đầu giúp nhà thầu tránh rủi ro phải "đập đi làm lại".

Trong bối cảnh các quy định về PCCC ngày càng chặt chẽ, việc đáp ứng yêu cầu thẩm duyệt và bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng nhận cho từng cấu kiện đang trở thành yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các công trình xây dựng.

Cửa chống cháy chất lượng cao cần được nhìn từ tiêu chuẩn

Một bộ cửa tốt trước hết phải phù hợp với yêu cầu thiết kế của từng vị trí. Buồng thang, hành lang, tầng hầm hay phòng kỹ thuật có thể cần cấp chịu lửa khác nhau. Phúc Long Hadra hiện giới thiệu các dòng EI60, EI70, EI90 và EI120 theo kiểm định Cục PCCC cho nhiều nhóm công trình.

Không chỉ là một cánh cửa bằng thép

Cửa thép chống cháy thường gồm khung, cánh, vật liệu cách nhiệt, gioăng ngăn khói và phụ kiện đi kèm. Mỗi chi tiết đều ảnh hưởng tới khả năng vận hành của toàn bộ bộ cửa. Trên website, đơn vị công bố các cấu hình thép, lõi hỗn hợp chống cháy thế hệ mới và phụ kiện theo từng dòng sản phẩm.

screenshot-1789039384.png

Vì vậy, khi tìm hiểu báo giá cửa chống cháy, chủ đầu tư không nên chỉ so sánh con số trên mỗi mét vuông. Cấp EI, độ dày vật liệu, kích thước, phụ kiện và yêu cầu nghiệm thu cần được đặt trong cùng một bài toán.

Nếu dự án đã có bản vẽ, nhà thầu nên gửi thông số ngay từ giai đoạn dự toán. Doanh nghiệp sẵn sàng tư vấn cấu hình và khối lượng phù hợp, qua đó hạn chế phát sinh khi thi công.

Chất lượng được quyết định từ quá trình sản xuất

Với cửa chống cháy, sai số trong gia công có thể ảnh hưởng tới độ kín khít và quá trình lắp đặt. Vì thế, năng lực sản xuất là yếu tố đáng chú ý khi lựa chọn nhà cung cấp.

screenshot-1789039925.png

Phúc Long Hadra sở hữu hai nhà máy rộng tới 15.000m² tại Hà Nội và Thái Nguyên. Cơ sở được trang bị máy cắt laser CNC và dây chuyền sơn tĩnh điện tự động. Hệ thống này được vận hành khép kín theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015. Nhờ tự chủ hoàn toàn quy trình, từng chi tiết gia công đều đạt độ sắc nét cao.

Điểm nhấn thương hiệu chính là khả năng đáp ứng tiến độ thần tốc. Với những đơn hàng khối lượng lớn, thời gian sản xuất chỉ từ 3 - 15 ngày. Đây là lợi thế lớn giúp thầu xây dựng giải quyết bài toán thời gian gắt gao.

screenshot-1789039937.png

Bên cạnh đó, sự chủ động cũng tạo lợi thế cho cửa thép chống cháy đặt theo kích thước riêng. Sản phẩm có thể triển khai theo yêu cầu thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mẫu có sẵn.

Từ nền tảng cơ khí đến khả năng đáp ứng dự án

Phúc Long Hadra phát triển từ nền tảng cơ khí công nghiệp, thay vì chỉ đóng vai trò thương mại. Bên cạnh cửa chống cháy, hệ sinh thái còn có thang máng cáp, vỏ tủ điện, ống gió và nhiều hạng mục cơ khí.

screenshot-1789039951.png

Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi dự án cần nhiều nhóm vật tư M&E. Website thương hiệu cũng công bố nhiều dự án cửa thép tại nhà máy, chung cư và công trình công nghiệp.

Một điểm khác là hướng cung cấp trực tiếp từ nhà máy. Với đơn hàng theo khối lượng, báo giá cửa chống cháy có thể xây dựng theo cấu hình thực tế, thay vì áp một mức chung.

Chọn đúng cấu hình để bảo đảm an toàn lâu dài

Một bộ cửa chống cháy không chỉ cần đáp ứng yêu cầu ở thời điểm nghiệm thu. Khi công trình vận hành, cánh cửa còn phải đóng mở ổn định và phụ kiện làm việc đồng bộ.

screenshot-1789039968.png

Đó là lý do giá rẻ "bất ngờ" không nên trở thành tiêu chí duy nhất. Chủ đầu tư cần cân nhắc vật liệu, năng lực gia công, hồ sơ sản phẩm và khả năng hỗ trợ sau bàn giao. Với hạng mục liên quan trực tiếp đến an toàn, lựa chọn đúng từ đầu thường hiệu quả hơn sửa chữa về sau.

Với dự án cần số lượng lớn hoặc cấu hình riêng, chủ đầu tư có thể gửi bản vẽ để Phúc Long Hadra đối chiếu trước khi đặt hàng. Đây cũng là cách chủ động hơn về chi phí và lịch bàn giao.

Liên hệ nhận tư vấn và báo giá

Nhìn chung, yêu cầu phòng cháy ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn với từng cấu kiện trong công trình. Một sản phẩm tốt cần hội tụ đúng vật liệu, đúng cấu hình, đúng hồ sơ và quy trình kiểm soát.

Với nền tảng cơ khí, quy mô nhà máy và kinh nghiệm triển khai dự án, Phúc Long Hadra theo đuổi hướng sản xuất trực tiếp, bám sát nhu cầu công trình. Đây là cơ sở để cửa chống cháy phát huy đúng vai trò bảo vệ, thay vì chỉ là một hạng mục hoàn thiện trên bản vẽ.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ nhà máy I: Km 22, Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội.

- Địa chỉ nhà máy II: Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Số hotline 24/7: 0975 63 62 63 – 0934 66 31 31.

- Hòm thư Email: kdphuclong68@gmail.com; kinhdoanhhadra@gmail.com.

- Website: https://vattucodienvn.com/

Tags:

#cửa chống cháy #phòng cháy #tiêu chuẩn PCCC #cửa thép chống cháy #phúc long hadra #bảo vệ công trình

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!