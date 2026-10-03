Nhà thầu thi công sơn epoxy uy tín ở Việt Nam

Vậy đâu là đơn vị cung cấp dịch vụ thi công sơn epoxy uy tín tại Việt Nam?

Vì sao nên chọn nhà thầu thi công sơn epoxy uy tín?

Một nhà thầu có năng lực sẽ đánh giá hiện trạng nền bê tông trước khi đưa ra phương án phù hợp. Các yếu tố như độ phẳng, độ ẩm, tình trạng nứt, khả năng chịu tải và mục đích sử dụng cần được xem xét để lựa chọn hệ sơn. Quy trình xử lý bề mặt đúng kỹ thuật giúp lớp sơn tăng khả năng bám dính và hạn chế lỗi thường gặp trong sử dụng.

Bên cạnh kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế giúp nhà thầu chủ động xử lý những nền sàn không đồng đều. Một đơn vị chuyên nghiệp cũng cần đảm bảo tiến độ, chất lượng hoàn thiện và chính sách bảo hành rõ ràng cho chủ đầu tư. Đây là những yếu tố giúp hạn chế chi phí phát sinh khi công trình vận hành, đồng thời tạo nền tảng cho việc bảo trì về sau.

Epoxy Tín Phát - Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động

Epoxy Tín Phát thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Tín Phát, doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh năm 2011 tại Hà Nội. Đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công sơn epoxy và đã thực hiện trên 4.000 dự án lớn nhỏ tại nhiều tỉnh thành. Bên cạnh thi công, đơn vị còn cung cấp vật tư và thi công sơn epoxy, đáp ứng nhu cầu của nhiều công trình.

Trong quá trình hoạt động, Epoxy Tín Phát đã thực hiện hơn 1.000 dự án cho các đối tác lớn như Samsung, Honda, Sunhouse, Toyota, Vingroup và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Từ nền tảng thi công thực tế, đơn vị hướng đến việc cung cấp giải pháp hoàn thiện bề mặt sàn phù hợp với đặc thù từng công trình. Mỗi phương án được xây dựng dựa trên yêu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của mặt bằng.

Những ưu điểm nổi bật của Epoxy Tín Phát

Kinh nghiệm thi công thực tế cùng quy trình được xây dựng theo từng đặc điểm mặt sàn là những yếu tố được Epoxy Tín Phát chú trọng. Bên cạnh phương án kỹ thuật, đơn vị còn cung cấp nhiều lựa chọn về hệ sơn và dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khác nhau.

Giá thi công được tính theo từng hạng mục

Epoxy Tín Phát xây dựng báo giá theo từng hạng mục thay vì áp dụng mức cố định cho mọi công trình. Đơn vị cung cấp các phương án như sơn epoxy hệ lăn 3 lớp và sơn epoxy tự san phẳng, sử dụng vật tư KCC cho một số hệ thi công, giúp chủ đầu tư lựa chọn phù hợp. Cách tính dựa trên diện tích, độ dày và định mức vật tư tạo cơ sở dự toán chi phí trước khi triển khai.

Quy trình đạt chuẩn, chú trọng xử lý bề mặt

Quy trình thi công epoxy được triển khai qua nhiều công đoạn nhằm tạo độ bám dính và độ hoàn thiện đồng đều cho bề mặt. Các bước chính gồm vệ sinh, xử lý nền, sơn lót, xử lý sàn không đạt tiêu chuẩn, bả sơn, sơn phủ và nghiệm thu công trình. Sau khi hoàn thiện lớp phủ, công trình được kiểm tra trước khi bàn giao nhằm đánh giá chất lượng bề mặt.

Hỗ trợ tư vấn theo nhu cầu công trình

Mỗi mặt sàn có đặc điểm và yêu cầu sử dụng khác nhau nên tư vấn trước thi công đóng vai trò quan trọng. Epoxy Tín Phát cung cấp thông tin về các hệ sơn như epoxy tự san phẳng, gốc nước, gốc dầu, chống tĩnh điện, chịu tải trọng và chống trơn trượt. Nhờ đó, chủ đầu tư có thể cân nhắc giải pháp dựa trên mục đích, điều kiện mặt bằng và mức độ chịu tải.

Dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhiều loại công trình

Epoxy Tín Phát cung cấp đa dạng giải pháp như sơn tự san phẳng, chống tĩnh điện, chịu tải, chống trơn trượt và kháng khuẩn cho nhà máy, nhà kho, gara, tầng hầm, phòng sạch. Bên cạnh đó, đơn vị còn nhận mài sàn bê tông, thi công sân thể thao và bọc phủ composite, đáp ứng nhiều nhu cầu hoàn thiện bề mặt. Danh mục dịch vụ đa dạng giúp khách hàng dễ dàng trao đổi với đội ngũ kỹ thuật để lựa chọn phương án phù hợp từng công trình.

Chọn Epoxy Tín Phát để công trình hoàn hảo hơn

Epoxy Tín Phát hoạt động từ năm 2011, đã thực hiện hơn 4.000 dự án và cung cấp đa dạng dịch vụ hoàn thiện sàn. Bên cạnh thi công, đơn vị còn cung cấp vật tư và bán sơn epoxy, đáp ứng nhu cầu lựa chọn sản phẩm theo từng công trình. Khách hàng có thể liên hệ Epoxy Tín Phát qua các kênh dưới đây để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá phù hợp.