Cửa chống cháy - Mắt xích quan trọng trong chiến lược an toàn nhà máy

Với khối nhà máy, câu chuyện an toàn vì thế không còn dừng ở thiết bị chữa cháy hay lối thoát nạn. Cửa chống cháy đang được nhìn nhận đúng hơn như một mắt xích kỹ thuật giúp phân vùng, hạn chế cháy lan và giảm rủi ro khi sự cố phát sinh.

Cửa chống cháy bảo vệ con người và nhịp sản xuất

Một sự cố hỏa hoạn nhỏ có thể đứt gãy toàn bộ chuỗi cung ứng của nhà máy. Để hạn chế tối đa thiệt hại, khâu ngăn cháy lan cần được tính đến ngay từ thiết kế ban đầu. Trong đó, hệ thống cửa chống cháy chính là giải pháp cốt lõi bảo vệ nguồn lực doanh nghiệp.

Cửa chống cháy giữ ranh giới giữa các phân khu

Trong nhà máy, đám cháy tại một phân khu có thể đe dọa cả dây chuyền kế cận. Tại những vị trí theo thiết kế, cửa thép ngăn cháy góp phần duy trì sự phân cách giữa các khu vực. Cùng tường, vách và các giải pháp kỹ thuật, bộ cửa giúp hạn chế cháy lan, hỗ trợ bảo vệ đường thoát nạn.

Khoảng thời gian đó có ý nghĩa với người lao động đang tìm đường ra ngoài. Với doanh nghiệp, phạm vi thiệt hại được hạn chế cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khôi phục hoạt động.

Hiệu quả nằm ở sự đồng bộ của cả bộ cửa chống cháy

Một cánh thép dày chưa nói hết năng lực bảo vệ. Khung, cánh, vật liệu lõi, bản lề, khóa và cơ cấu đóng cửa cần tương thích với cấu hình được đánh giá chịu lửa.

Vì vậy, lựa chọn cửa chống cháy phải bắt đầu từ yêu cầu của từng vị trí trong thiết kế. Các mức EI60, EI90 hay EI120 cần được đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật và phạm vi áp dụng tương ứng.

Khâu lắp đặt cũng quyết định hiệu quả thực tế. Khe hở, liên kết khung với tường và khả năng đóng kín đều cần được kiểm tra trước bàn giao.

An toàn phải được giữ đến từng ca làm việc

Bên cạnh chất lượng cửa chống cháy, rủi ro đôi khi lại bắt đầu từ những thói quen vận hành hằng ngày. Để tiện chuyển hàng, công nhân thường chèn vật dụng để giữ cửa mở suốt ca. Khi đó, ranh giới ngăn cháy trên bản vẽ hoàn toàn mất tác dụng tại hiện trường.

Do đó, công tác quản trị an toàn đòi hỏi doanh nghiệp phải cắt cử người phụ trách kiểm tra và duy trì lịch bảo trì định kỳ. Những hỏng hóc như tay co co giãn kém, cánh xệ hay chướng ngại vật trên hành trình đóng cần được xử lý ngay. Đồng thời, khi nhà máy mở rộng hoặc thay đổi công năng, sơ đồ thoát nạn và hạ tầng ngăn cháy lan cũng cần được rà soát đồng bộ.

Bài toán tối ưu chi phí PCCC từ đơn vị sản xuất trực tiếp

Dù hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn, nhiều chủ đầu tư vẫn gặp khó về ngân sách và tiến độ nghiệm thu. Để tháo gỡ "điểm nghẽn" này, các tổng thầu ưu tiên hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất. Sự bắt tay với các đơn vị cơ khí quy mô lớn giúp tối ưu chi phí hiệu quả.

Sở hữu 2 nhà xưởng quy mô 15.000m² tại Hà Nội và Thái Nguyên, Kandex Việt Nam hiện là một trong những đơn vị tự chủ hoàn toàn dây chuyền chế tạo. Đơn vị ứng dụng công nghệ cắt laser CNC và đột dập tự động Thụy Sĩ & Nhật Bản. Từng bộ cửa hoàn thiện đều đạt độ chính xác cao về thông số, lớp sơn tĩnh điện sắc nét và vận hành bền bỉ.

Nhờ mô hình cung ứng trực tiếp từ xưởng không qua trung gian, doanh nghiệp có thể tối ưu từ 15% đến 20% chi phí. Khách hàng có thể tham khảo khoảng báo giá cửa chống cháy phổ thông trên thị trường hiện nay:

- Dòng EI 60 phút: Từ 1.400.000 – 1.550.000 VNĐ/m².

- Dòng EI 90 phút: Từ 1.500.000 – 1.650.000 VNĐ/m².

- Dòng EI 120 phút: Từ 1.800.000 – 1.950.000 VNĐ/m².

Cần lưu ý, mức giá thực tế phụ thuộc vào độ dày khung thép từ 1.2mm đến 1.4mm, độ dày cánh và các phụ kiện đi kèm. Phí vận chuyển & VAT 10% chưa được tính vào đơn giá.

Đảm bảo tiến độ thần tốc cho công trình trọng điểm

Áp lực tiến độ luôn là thử thách lớn với các nhà thầu thi công. Việc chủ động năng lực sản xuất giúp Kandex Việt Nam cam kết thời gian giao hàng linh hoạt từ 3 đến 15 ngày, đáp ứng tốt các đơn hàng khối lượng lớn.

Hệ sinh thái M&E của đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với đầy đủ thang máng cáp, vỏ tủ điện, ống gió và cửa ngăn cháy. Sự đồng bộ này giúp đội ngũ kỹ sư dễ dàng kiểm soát chất lượng. Công tác quản lý vật tư tại công trường cũng nhờ đó mà đơn giản hơn rất nhiều.

An toàn sản xuất được đo bằng sự vững chãi của từng bộ cửa qua mỗi ca làm việc. Việc đầu tư hệ thống cửa chống cháy đạt chuẩn chính là bước đi chiến lược. Doanh nghiệp vừa giải quyết triệt để bài toán pháp lý nghiệm thu, vừa bảo vệ tài sản và con người để an tâm vận hành.