Két sắt gia đình không mở được: Vì sao không nên tự cạy phá

Anh Lai Key dò mã két sắt tại nhà khách

Chiếc két sắt giữ đồ quý nhưng hay bị bỏ quên

Trong nhiều gia đình Việt, két sắt là nơi cất giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm, vàng và những món đồ có giá trị tinh thần. Nhưng khác với ổ khóa cửa được dùng mỗi ngày, két sắt thường chỉ được mở vài lần trong năm.

Chính vì ít dùng nên chủ nhà hay quên mã, quên nơi cất chìa dự phòng, hoặc không để ý pin đã yếu dần. Đến khi cần lấy giấy tờ gấp, chiếc két trở thành một cánh cửa đóng chặt.

Theo ghi nhận của những người làm nghề khóa, các sự cố két sắt tập trung vào bốn nhóm chính: quên mã số, hết pin ở két điện tử, tay nắm hoặc núm xoay bị kẹt, và chìa khóa bị mất hoặc gãy trong ổ.

Anh Lai Key kiểm tra mặt két sắt bị kẹt

Tự cạy phá: cái giá thường cao hơn người ta nghĩ

Khi két không mở được, không ít người chọn cách dùng xà beng, khoan hoặc đập vào khu vực ổ khóa. Két sắt được thiết kế để chống lại chính những tác động đó, nên phần lớn trường hợp tự phá không mở được mà còn làm cơ cấu bên trong biến dạng.

Một chiếc két bị cạy méo cửa hoặc hỏng bản lề thường không thể dùng lại. Nghiêm trọng hơn, lực tác động có thể làm kẹt chốt vĩnh viễn, khiến việc mở sau đó khó hơn rất nhiều so với ban đầu.

Với két chống cháy, việc khoan sai vị trí còn làm hỏng lớp vật liệu cách nhiệt, khiến chiếc két mất công dụng bảo vệ giấy tờ khi có hỏa hoạn.

Anh Lai Key bàn giao lại khóa cho khách sau khi xử lý

Mở không phá: cần đúng người và đúng dụng cụ

Thợ khóa chuyên về két sắt làm việc theo hướng ngược lại: xác định nguyên nhân trước, rồi mới chọn cách mở. Két hết pin chỉ cần cấp nguồn khẩn cấp. Két kẹt tay nắm cần tìm đúng điểm chốt đang bị giữ. Két cơ quên mã cần đọc cơ cấu đĩa số.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thợ sửa khóa Lai Key là một trong những đơn vị chuyên nhận các ca két sắt tận nơi, với hơn 15 năm theo nghề. Đơn vị này làm việc theo nguyên tắc ưu tiên mở giữ nguyên két, chỉ tính tới phương án can thiệp khi đã thử hết các cách không phá và được chủ nhà đồng ý.

Anh Quan Hồng Lai, người sáng lập đơn vị, cho biết phần lớn ca két sắt anh nhận đều có thể mở mà không để lại dấu vết trên thân két. Theo anh, những chiếc két buộc phải thay mới thường là két đã bị cạy thử trước khi gọi thợ.

Một điểm đáng chú ý là thợ luôn xác minh người yêu cầu có đúng là chủ két hay không trước khi làm. Đây là bước bắt buộc để tránh việc mở két cho người không có quyền.

Anh Lai Key xử lý ổ khóa trên cánh két sắt

Những điều chủ nhà nên làm khi két gặp sự cố

Việc quan trọng nhất là dừng lại, không tiếp tục bấm mã sai nhiều lần vì một số dòng két sẽ tự khóa tạm thời. Không dùng dụng cụ tác động vào thân két. Chụp ảnh mặt trước và bàn phím hoặc núm xoay để gửi cho thợ xem trước.

Người dân có nhu cầu sửa khóa két sắt tận nhà nên chọn đơn vị báo giá trước khi thợ lên đường, giải thích rõ nguyên nhân và cam kết không thu tiền nếu không mở được. Những điều kiện này giúp tránh tình trạng phát sinh chi phí sau khi thợ đã tới nơi.

Chiếc két sắt giữ những thứ quan trọng nhất trong nhà. Khi nó gặp sự cố, lựa chọn đúng người xử lý quan trọng không kém chiếc két tốt.