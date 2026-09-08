Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Từ chuyển đổi số đến tăng trưởng doanh thu: SME địa phương cần một chiến lược marketing như thế nào?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang môi trường số, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang đứng trước một bài toán không đơn giản: làm thế nào để đưa sản phẩm đến đúng khách hàng mà không phải liên tục tăng ngân sách quảng cáo?

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-084012.png

Với các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hay thương hiệu đặc sản địa phương, việc hiện diện trên Google, Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử đang dần trở thành phần quan trọng trong mở rộng thị trường. Theo Bộ Công Thương, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đã vượt 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% và chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước. Tuy nhiên, có mặt trên môi trường số không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ tự động có khách hàng.

Khi doanh nghiệp địa phương bước vào cuộc chơi số

Một sản phẩm tốt vẫn có thể bán chậm nếu khách hàng không biết sản phẩm tồn tại, không hiểu điểm khác biệt hoặc không tìm thấy doanh nghiệp đúng lúc phát sinh nhu cầu.

Theo Founder Huỳnh Quốc Cường, người sáng lập QC MKT, một chiến dịch marketing hiệu quả cần được nhìn như một hệ thống nhiều mắt xích: sản phẩm giải quyết nhu cầu nào, khách hàng mục tiêu là ai, họ tìm thông tin ở đâu, nội dung nào giúp họ tin sản phẩm, kênh nào tạo ra khách hàng tiềm năng và đo lường bằng chỉ số nào.

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-084025.png

"Doanh nghiệp SME không nhất thiết phải xuất hiện trên tất cả các nền tảng. Điều quan trọng hơn là xác định đúng khách hàng, đúng điểm chạm và xây dựng được một hành trình đủ rõ từ lúc khách hàng biết đến thương hiệu cho tới khi phát sinh chuyển đổi."

Tại Hà Tĩnh, kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu đưa kinh tế số trên GRDP vượt 20% vào năm 2030, với 70% cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực, OCOP xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

"Đốt tiền" quảng cáo thường bắt đầu từ việc thiếu dữ liệu

Một vấn đề phổ biến của SME là đánh đồng ngân sách quảng cáo với chiến lược marketing. Ngân sách lớn không đồng nghĩa hiệu quả nếu chưa xác định rõ khách hàng và thông điệp; ngược lại, ngân sách vừa phải vẫn có thể tạo kết quả nếu biết thử nghiệm, đo lường và loại bỏ phương án kém hiệu quả.

Theo Huỳnh Quốc Cường, thay vì hỏi "nên chạy bao nhiêu tiền?", doanh nghiệp nên bắt đầu từ: "Một khách hàng mới có giá trị bao nhiêu và chúng ta có thể chi bao nhiêu để có được khách hàng đó?" Từ đó, doanh nghiệp mới có cơ sở xác định chi phí cho một khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị vòng đời khách hàng, thay vì chỉ nhìn vào lượt xem hay lượt thích.

Từ sản phẩm địa phương đến thương hiệu có khả năng được tìm kiếm

Một ví dụ dễ hình dung là các cơ sở sản xuất phục vụ thị trường cây cảnh, nông nghiệp hoặc vật tư địa phương. Nếu chỉ giới thiệu "bán chậu xi măng", thông điệp sẽ rất rộng và khó tạo khác biệt.

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-084039.png

Nhưng nếu xác định rõ một nhóm nhu cầu cụ thể - chẳng hạn phục vụ người trồng mai, cây cảnh - nội dung có thể đi sâu hơn vào cách chọn kích thước chậu, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc cây sau khi thay chậu. Đây là sự khác biệt giữa quảng cáo một sản phẩm và xây dựng nhu cầu tìm kiếm xung quanh sản phẩm.

Ba lớp cần có trong một hệ thống marketing cho SME

Từ quá trình tư vấn và triển khai, Huỳnh Quốc Cường cho rằng SME có thể bắt đầu xây dựng hệ thống marketing theo ba lớp cơ bản.

1. Định vị: Doanh nghiệp cần trả lời tại sao khách hàng nên chọn mình thay vì lựa chọn khác — lợi thế có thể nằm ở sản phẩm, chất lượng, dịch vụ, tốc độ giao hàng hoặc một thị trường ngách. Khi lợi thế chưa rõ, tăng ngân sách quảng cáo thường không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

anh-man-hinh-2026-09-11-luc-084050.png

2. Phân phối: Không phải khách hàng nào cũng tìm kiếm sản phẩm theo cùng một cách. Website là trung tâm thông tin, Google phục vụ nhu cầu tìm kiếm có chủ đích, Facebook xây dựng cộng đồng, TikTok tạo khả năng khám phá sản phẩm — các kênh cần được kết nối thành một hành trình thống nhất.

3. Đo lường: Cần trả lời được có bao nhiêu người tiếp cận, quan tâm, trở thành khách hàng, chi phí cho mỗi khách hàng và kênh nào tạo doanh thu tốt nhất. QC MKT tập trung vào Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, SEO và chăm sóc Fanpage, với các chiến dịch định hướng theo dữ liệu.

Không phải SME nào cũng cần "làm tất cả"

Một cơ sở kinh doanh địa phương có thể chưa cần đầu tư đồng thời vào mọi nền tảng, mà nên xác định kênh nào tiếp cận đúng khách hàng phù hợp với ngành hàng và nguồn lực hiện tại: SEO, Google Ads cho nhu cầu tìm kiếm rõ ràng; video ngắn, mạng xã hội cho sản phẩm trực quan; hoặc chăm sóc, tái tiếp cận cho doanh nghiệp đã có khách hàng.

"Marketing hiệu quả không nhất thiết là marketing nhiều nhất. Đó là marketing có khả năng giải thích được đồng tiền được chi ra đang tạo ra giá trị gì", Huỳnh Quốc Cường chia sẻ.

Từ kinh nghiệm thực chiến đến tư duy marketing dựa trên dữ liệu

Huỳnh Quốc Cường hiện là Founder của QC MKT, agency Digital Marketing tập trung vào Performance Marketing, quảng cáo đa nền tảng và SEO cho SME. Theo website, QC MKT đã triển khai hơn 200 chiến dịch cho hơn 20 doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên.

Anh có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nha Trang, từng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về ý định mua sắm trực tuyến của Gen Z tại Nha Trang, trình bày tại Hội nghị quốc tế COMB-2023. Sự kết hợp giữa nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và kinh nghiệm thực chiến giúp anh tập trung vào câu hỏi: vì sao khách hàng hành động, và doanh nghiệp có thể tối ưu hành trình đó như thế nào?

SME địa phương cần chuyển từ "bán hàng online" sang xây dựng hệ thống tăng trưởng

Sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp địa phương, nhưng cơ hội chỉ trở thành kết quả khi doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp, thông điệp rõ ràng, kênh phân phối đúng và hệ thống đo lường đủ tốt.

Đối với SME, chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn, mà có thể bắt đầu từ việc hiểu khách hàng hơn, chuẩn hóa dữ liệu và lựa chọn đúng kênh tiếp cận - hướng đi mà QC MKT đang theo đuổi cùng các doanh nghiệp SME.

Tags:

#Chuyển đổi số #SME #Marketing #Tăng trưởng doanh thu #Thương mại điện tử #Hệ thống marketing #Kênh phân phối #QC MKT

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Ngày nay, những chuyến du lịch đến các đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý hay Lý Sơn ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, để một chuyến đi diễn ra thuận lợi, việc tìm kiếm lịch tàu, lựa chọn chuyến phù hợp và đặt vé đúng thời gian vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn.
Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!