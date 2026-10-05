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Mái hiên tự động fullbox Hà Tĩnh, ô dù lệch tâm

P.V
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Mái hiên tự động fullbox nhập khẩu cao cấp, các dòng ô dù ngoài trời và mái nhôm zíc zắc gấp gọn là giải pháp che nắng, mưa hiện đại cho gia đình, nhà hàng và cơ sở kinh doanh. Thiết kế hiện đại, vận hành tiện lợi, tính thẩm mỹ cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu tại Hà Tĩnh.

Mái hiên tự động fullbox Đại Lợi – công nghệ hiện đại

Mái hiên tự động fullbox nhập khẩu có thiết kế hộp kín đồng bộ, giúp bảo vệ bạt và các bộ phận bên trong khi thu mái. Hệ khung sử dụng hợp kim nhôm 6063, có độ cứng xuất sắc, chống ăn mòn, kết hợp bề mặt sơn tĩnh điện, mang lại vẻ đẹp hiện đại, bền chắc cho công trình.

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Mái hiên tự động fullbox Đại Lợi điều khiển thông minh, phù hợp nhiều không gian nhà ở và kinh doanh.

Sử dụng vải bạt Acrylic cao cấp, có khả năng chống tia UV, hạn chế hấp thụ nhiệt, chống thấm nước và giữ màu tốt. Hệ tay đòn chắc chắn, kết hợp cơ cấu lò xo tạo lực căng, giúp bạt mở rộng, thu gọn linh hoạt.

Hệ thống mô-tơ chuyên dụng điều khiển từ xa, đóng mở mái nhanh chóng, êm ái. Tùy cấu hình, sản phẩm có thể tích hợp cảm biến gió để tăng tính tiện nghi và hỗ trợ bảo vệ mái khi thời tiết thay đổi.

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Mái hiên tự động fullbox cao cấp tích hợp đèn LED, nổi bật với hệ khung chắc chắn, thiết kế gọn gàng và hệ thống chiếu sáng giúp tăng tiện ích sử dụng vào buổi tối.

Mái hiên fullbox Đại Lợi có nhiều kích thước phù hợp với từng công trình. Sản phẩm giúp che nắng, giảm nhiệt, bảo vệ khu vực sử dụng. Mái được ứng dụng tại ban công, sân thượng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, cửa hàng tạo nên không gian sang trọng hiệu quả che mưa nắng.

Quy trình lắp đặt gồm khảo sát, đo đạc, tư vấn, lựa chọn vật liệu, gia cố vị trí lắp đặt, cố định hệ khung, đấu nối mô-tơ và kiểm tra vận hành trước khi bàn giao.

Mái nhôm xếp zíc zắc tự động – giải pháp che nắng mới nhất

Thi công mái xếp zíc zắc tự động, phù hợp công trình cần giải pháp che nắng chắc chắn, gọn đẹp và hiện đại.

Mái sử dụng nan hợp kim nhôm liên kết với nhau, bên trong có lớp vật liệu cách nhiệt, giúp hạn chế tác động của nắng nóng và hỗ trợ giảm tiếng ồn. Hệ thống vận hành bằng mô-tơ để mở đóng mái, tạo sự gọn gàng cho công trình.

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Hình ảnh mái nhôm zíc zắc được lắp đặt cho nhà ở, thiết kế chắc chắn, hiện đại, giúp che nắng, mưa và tạo không gian sinh hoạt ngoài trời tiện nghi, sang trọng.

Thiết kế gấp gọn giúp tiết kiệm không gian khi thu mái, đồng thời tạo vẻ hiện đại cho công trình. Với những diện tích lớn, hệ thống có thể được tính toán, chia thành các bộ mái phù hợp với kết cấu thực tế.

Ô dù lệch tâm ngoài trời tại Hà Tĩnh

Ô Dù Đẹp – Odudep.vn cung cấp ô dù ngoài trời phục vụ nhu cầu che nắng và trang trí.

Ô lệch tâm hợp kim nhôm: Thiết kế sang trọng, đế nhựa đổ nước/cát tăng độ ổn định, xoay 360 độ, khung nhôm nhẹ, điều chỉnh hướng che theo nhu cầu.

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Ô lệch tâm khung hợp kim nhôm xoay 360 độ đế nhựa đổ nước di chuyển dễ dàng.

Ô lệch tâm khung sắt sơn tĩnh điện: Kết cấu chắc chắn, nâng hạ linh hoạt, có bánh xe thuận tiện di chuyển bố trí tại nhiều khu vực khác nhau.

Phù hợp khách sạn, resort, trường học, bệnh viện, sân vườn, quán cà phê, nhà hàng, che xe ô tô, in logo quảng cáo thương hiệu.

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Ô lệch tâm 3mx5m che nắng xe ô tô tiện lợi di chuyển dễ dàng.

“Chất lượng tạo nên sự khác biệt!” - Đại Lợi cung cấp các giải pháp che nắng hiện đại, bền chắc, giá hợp lý, bảo hành uy tín.

CÔNG TY TNHH TM & XD ĐẠI LỢI

Đường Trường Chinh, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Số 6 Ngõ 37, Lê Hồng Phong – P. Thành Sen, Hà Tĩnh.

ĐT: 0914 148 286

Website: Odudep.vn – batxepkhungnhom.com – dailoivn.com

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#Mái hiên tự động fullbox Hà Tĩnh #Mái hiên tự động fullbox Đại Lợi

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