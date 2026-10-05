Người dân Hà Tĩnh chủ động kiểm tra sức khỏe với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MEDLATEC

Với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MEDLATEC Hà Tĩnh, hành trình kiểm tra sức khỏe được rút gọn mà vẫn đảm bảo chuyên môn, quy trình chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi - thuận tiện từ khâu lấy mẫu đến nhận kết quả

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu kiểm tra và theo dõi sức khỏe ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt người cao tuổi, người khuyết tật, người theo dõi bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc những người bận rộn, việc di chuyển đến cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm đôi khi vẫn là trở ngại.

Tại Hà Tĩnh, đặc thù thời tiết nắng gắt, mưa bão nhiều và điều kiện đi lại ở một số khu vực còn hạn chế càng khiến việc chủ động kiểm tra sức khỏe trở thành vấn đề cần được quan tâm. Từ nhu cầu đó, Phòng xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh (số 415 Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã có mặt tại địa phương và mang đến dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, giúp người dân có thêm lựa chọn khi cần thực hiện xét nghiệm theo nhu cầu.

Phòng xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh mang dịch vụ y tế hiện đại, tiện lợi đến với người dân.

Thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở y tế, người dân giờ đây chỉ cần gọi điện đăng ký trước, nhân viên y tế của MEDLATEC Hà Tĩnh sẽ đến địa chỉ theo yêu cầu để lấy mẫu. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, mẫu được bảo quản và vận chuyển về Trung tâm Xét nghiệm để phân tích theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nhờ đó, người dân được hưởng sự thuận tiện ở khâu lấy mẫu nhưng vẫn tiếp cận quy trình xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP (Hoa Kỳ).

Tùy từng xét nghiệm sẽ có thời gian trả kết quả khác nhau, trung bình thời gian trả kết quả các xét nghiệm cơ bản chỉ trong khoảng 2 giờ (kể từ khi mẫu chuyển về Trung tâm Xét nghiệm). Kết quả ngay khi có được trả qua nhiều hình thức như tin nhắn điện thoại, email hoặc ứng dụng My Medlatec.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi giúp người dân Hà Tĩnh không cần phải di chuyển, ở tại nhà vẫn biết tình trạng sức khỏe.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, người dân chỉ cần chi trả phí đi lại 10.000 đồng/lần lấy mẫu cho mọi khoảng cách. Ngoài ra, giá dịch vụ xét nghiệm được thu theo giá niêm yết dịch vụ tại bệnh viện, phòng khám của MEDLATEC.

Vì sao ngày càng nhiều người tin tưởng sử dụng dịch vụ xét nghiệm của MEDLATEC Hà Tĩnh?

Không chỉ mang lại sự thuận tiện trong quá trình lấy mẫu, dịch vụ xét nghiệm của MEDLATEC Hà Tĩnh còn được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc và hệ thống công nghệ hiện đại.

Trực thuộc Hệ thống Y tế MEDLATEC với hơn 30 năm lớn mạnh, sở hữu hệ thống y tế phủ rộng nhất cả nước với 2 bệnh viện, 38 phòng khám và hơn 100 văn phòng lấy mẫu tận nơi, Phòng xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh đã tiếp nối những giá trị và kinh nghiệm của hệ thống để mang công nghệ chẩn đoán hiện đại và dịch vụ y tế tốt nhất phục vụ người dân địa phương.

MEDLATEC khẳng định vị thế xét nghiệm tại Việt Nam.

Lựa chọn dịch vụ xét nghiệm tại MEDLATEC Hà Tĩnh, người dân hoàn toàn an tâm bởi những lý do sau:

Hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư, nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển…

Trung tâm Xét nghiệm hiện đại hàng đầu Việt Nam, áp dụng song hành 2 chứng chỉ xét nghiệm quốc tế là CAP (Hoa Kỳ) và ISO 15189:2022

Đáp ứng hơn 2.000 danh mục xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu, phục vụ từ kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi các chỉ số bệnh lý đến các xét nghiệm chuyên sâu theo chỉ định

Đăng ký dễ dàng qua các kênh online như: tổng đài 1900 56 56 56; website: medlatec.vn; ứng dụng My Medlatec

Kết quả trả online, nhanh chóng; bác sĩ gọi điện tư vấn 1:1

Đội ngũ lấy mẫu được đào tạo bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn và kiểm soát chất lượng

Nhân viên y tế luôn niềm nở, chu đáo và chuyên nghiệp.

Sự hiện diện của MEDLATEC tại Hà Tĩnh đã và đang góp phần đưa dịch vụ y tế tiện lợi đến gần hơn với người dân, đồng thời từng bước thay đổi cách chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động. Khi việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện ngay tại nhà, cơ quan hay địa điểm thuận tiện, người dân có thêm điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi các chỉ số và phát hiện sớm bất thường, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng.