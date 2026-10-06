Hobi Việt Nam dự báo xu hướng sàn gỗ sẽ dẫn dắt không gian sống năm 2027

Các dòng sàn gỗ của Hobi Việt Nam gồm Hobi Carb và Hobi Black do Hobi nghiên cứu, sản xuất, cùng Morser, Charm Wood, Fortune, Camsan, Binyl, Robina cho nhiều phân khúc giá.

Vì sao sàn gỗ công nghiệp ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế nội thất?

Sàn gỗ công nghiệp được ưa chuộng vì tái hiện vẻ đẹp gỗ tự nhiên, có mẫu mã đa dạng và ứng dụng linh hoạt từ căn hộ đến showroom.

Sàn gỗ công nghiệp trong không gian nội thất tối giản

Ba lý do trên giải thích vì sao sàn gỗ công nghiệp được chọn cho cả nhà ở lẫn công trình thương mại:

- Tái hiện gỗ tự nhiên: bề mặt mô phỏng vân gỗ, đáp ứng phong cách tối giản, hiện đại, gần gũi thiên nhiên.

- Mẫu mã đa dạng: các gam trắng, xám, vàng kem, vàng sồi, nâu phối được với phong cách tối giản, Scandinavian, hiện đại và sang trọng.

- Ứng dụng linh hoạt: phòng khách, phòng ngủ, căn hộ chung cư, văn phòng, showroom đều chọn được dòng có độ dày, tiêu chuẩn bề mặt và thiết kế phù hợp.

Hobi Việt Nam đa dạng hóa lựa chọn sàn gỗ cho từng nhu cầu

Hobi Việt Nam cung cấp đa dạng dòng sàn gỗ công nghiệp gồm Hobi Carb, Hobi Black, Morser, Charm Wood, Fortune, Camsan, Binyl và Robina. Danh mục được mở rộng theo nhiều tiêu chí, từ nguồn gốc sản phẩm, phân khúc đầu tư đến kiểu dáng và kích thước, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhà ở và các công trình.

- Kết hợp hàng tự sản xuất và hàng nhập khẩu: Hobi Việt Nam nghiên cứu, sản xuất các dòng Hobi Carb và Hobi Black. Trong đó, Hobi Carb sử dụng cốt Clean HDF mật độ trên 880 kg/m³, đạt tiêu chuẩn phát thải CARB P2 của Hoa Kỳ và được SGS kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, Hobi cung cấp các dòng nhập khẩu như Morser, Charm Wood, Fortune, Camsan, Binyl và Robina.

- Đa dạng phân khúc từ trung bình đến cao cấp: Các dòng sàn được phát triển theo nhiều mức đầu tư và yêu cầu sử dụng. Hobi Black sử dụng cốt HDF đen mật độ cao, có lựa chọn độ dày 8 mm và 12 mm, trong khi các dòng nhập khẩu mở rộng thêm lựa chọn về xuất xứ, cấu tạo và tiêu chuẩn sản phẩm.

- Đa dạng kiểu dáng và kích thước: Danh mục có nhiều lựa chọn về màu sắc, bề mặt, quy cách và độ dày. Một số sản phẩm có kiểu lát xương cá, bên cạnh các quy cách ván sàn thông dụng, phù hợp với từng diện tích và phương án thiết kế.

Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, Hobi Việt Nam có thể đáp ứng nhiều nhu cầu lựa chọn sàn gỗ theo xuất xứ, phân khúc, thiết kế và quy cách sử dụng.

Danh mục sàn gỗ Hobi Việt Nam theo nhu cầu dân dụng và công trình

Năng lực sản xuất chủ động và hệ thống phân phối toàn quốc

Hobi Việt Nam chú trọng xây dựng năng lực sản xuất và hệ thống cung ứng nhằm đảm bảo nguồn hàng cho thị trường. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy sản xuất sàn gỗ tại Phú Thọ với quy mô gần 20ha, phát triển nhiều dòng vật liệu hoàn thiện nội ngoại thất khác như sàn gỗ, sàn nhựa, tấm nhựa ốp tường, phụ kiện phào, nẹp...

Bên cạnh sản xuất trong nước, Hobi Việt Nam còn nhập khẩu và phân phối các thương hiệu sàn gỗ từ nhiều thị trường như Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức... Mô hình kết hợp giữa sản xuất và nhập khẩu giúp doanh nghiệp xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc khác nhau.

Nhà máy sản xuất sàn gỗ Hobi Việt Nam

Hệ thống phân phối cùng các kho hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng là nền tảng để Hobi Việt Nam duy trì khả năng cung ứng sản phẩm đến nhiều khu vực trên cả nước, đáp ứng nhu cầu từ đại lý, đơn vị thi công đến người tiêu dùng.

Hobi Việt Nam bắt nhịp xu hướng vật liệu mới

Thị trường vật liệu hoàn thiện đang ngày càng chú trọng đến sự kết hợp giữa thẩm mỹ, công năng, độ bền và khả năng ứng dụng trong nhiều không gian. Trước những thay đổi trong nhu cầu sử dụng, Hobi Việt Nam chủ động cập nhật xu hướng và mở rộng danh mục sản phẩm, hướng đến những giải pháp phù hợp với yêu cầu ngày càng đa dạng của các công trình.

Trong thời gian tới, Hobi Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế về sản xuất, nguồn cung và hệ thống phân phối để nâng cao khả năng đáp ứng thị trường. Đây cũng là nền tảng để Hobi Việt Nam đồng hành lâu dài cùng khách hàng, nhà thầu và đối tác, góp phần mang đến những lựa chọn vật liệu phù hợp cho không gian sống hiện đại.

Hobi Việt Nam không ngừng phát triển, cập nhật xu hướng sàn gỗ mới

Để tìm hiểu thêm về các dòng sàn gỗ và giải pháp vật liệu nội - ngoại thất, khách hàng có thể liên hệ Hobi Việt Nam để được tư vấn và báo giá sàn gỗ công nghiệp phù hợp với nhu cầu và công trình.