Chành Xe 247 nâng cao dịch vụ chành xe, hướng đến nhu cầu vận chuyển linh hoạt

Nắm được nhu cầu đó, Chành Xe 247 đã từng bước nâng cao dịch vụ, hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao nhận của khách hàng.

Những thông tin cần chuẩn bị trước khi gửi hàng

Để quá trình tiếp nhận và vận chuyển diễn ra thuận lợi, người gửi cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến lô hàng ngay từ đầu. Đây cũng là cơ sở để đơn vị vận chuyển xác định phương án giao nhận phù hợp với thực tế. Dưới đây là những thông tin cần chuẩn bị trước khi gửi hàng:

- Loại hàng hóa: Xác định rõ mặt hàng cần gửi, đặc biệt với hàng dễ vỡ, máy móc, hàng cồng kềnh hoặc những sản phẩm có yêu cầu xử lý riêng.

- Số lượng và số kiện: Thông tin về số kiện giúp đơn vị vận chuyển hình dung quy mô lô hàng và sắp xếp phương án tiếp nhận phù hợp.

- Trọng lượng và kích thước: Đây là những thông số cần thiết để tính toán khả năng sắp xếp hàng hóa, lựa chọn phương tiện và xác định phương án vận chuyển.

- Địa chỉ lấy và giao hàng: Người gửi nên cung cấp cụ thể địa điểm ở hai đầu tuyến để xác định hình thức giao nhận, nhất là với những đơn hàng cần lấy hoặc giao tận nơi.

- Thời gian dự kiến: Mốc thời gian mong muốn giúp hai bên chủ động trao đổi về lịch nhận hàng, lịch xe và thời điểm bàn giao.

- Yêu cầu giao nhận: Những đề nghị liên quan đến bốc xếp, kê lót, bảo quản hoặc cách bàn giao hàng hóa cần được thông tin trước để có phương án xử lý phù hợp.

Các thông tin trên càng rõ ràng, quá trình tư vấn và điều phối hàng hóa càng có cơ sở để triển khai đúng với nhu cầu thực tế.

Chành Xe 247 phát triển dịch vụ chành xe theo nhu cầu vận chuyển

Sau khi các thông tin về bưu kiện được chuẩn bị đầy đủ, việc lựa chọn một mô hình vận chuyển linh hoạt đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả và chi phí của toàn bộ quá trình giao nhận. Nhận thức rõ sự khác biệt về quy mô và đặc tính hàng hóa của từng khách hàng, Chành Xe 247 chủ động nâng cấp và đa dạng hóa dịch vụ chành xe, hướng đến tối ưu giải pháp cho từng đơn hàng thực tế.

Thông qua việc linh hoạt triển khai hình thức gửi hàng ghép nhằm tiết kiệm chi phí cho các bưu kiện nhỏ lẻ và phương án thuê xe nguyên chuyến đối với những lô hàng lớn, cồng kềnh, chành xe giúp người gửi chủ động hơn trong kế hoạch vận tải. Đồng thời còn góp phần hạn chế rủi ro hư hỏng, chậm tiến độ, mang đến giải pháp giao nhận phù hợp về mặt kinh tế, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng hỗ trợ khách hàng từ tư vấn lộ trình, sắp xếp phương tiện đến bảo quản và bốc xếp hàng hóa, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo.

Hệ thống chành xe tại Chành Xe 247 kết nối đa dạng nhu cầu giao nhận

Từ nền tảng dịch vụ vận chuyển theo từng nhu cầu, Chành Xe 247 phát triển các tuyến chành xe kết nối TP. Hồ Chí Minh với nhiều tỉnh, thành. Danh sách các tuyến gồm có:

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi An Giang

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tĩnh

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Bắc Ninh

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk

- Chành xe Thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai,...

Hệ thống tuyến được mở rộng giúp Chành Xe 247 đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và nhiều khu vực, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho khách hàng khi tìm kiếm phương án vận chuyển phù hợp.