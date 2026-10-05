Circle Food - Giải pháp tiệc Finger Food tinh gọn cho sự kiện doanh nghiệp

Phần tiệc vì thế cũng cần được tổ chức phù hợp với nhịp diễn ra của chương trình, để khách có thể thưởng thức món ăn mà vẫn duy trì cuộc trò chuyện, kết nối với đối tác hoặc tham gia các hoạt động đang diễn ra.

Circle Food triển khai giải pháp tiệc Finger Food trọn gói tại địa điểm, với thực đơn, cách bày trí và phương án phục vụ được điều chỉnh theo không gian, quy mô và tính chất của từng sự kiện doanh nghiệp. Từ khâu chuẩn bị món ăn đến vận chuyển, sắp xếp bàn tiệc, phục vụ và thu dọn, các hạng mục được tính toán theo timeline chương trình nhằm đảm bảo khu vực tiệc vừa thuận tiện cho khách vừa không ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Vì sao Finger Food phù hợp với những sự kiện đề cao tính kết nối?

So với hình thức phục vụ yêu cầu khách dùng món tại bàn, Finger Food phù hợp hơn với những chương trình có nhiều hoạt động và luồng di chuyển liên tục. Khách có thể lấy món, vừa thưởng thức vừa trò chuyện hoặc di chuyển sang khu vực khác mà không cần sử dụng nhiều dụng cụ ăn uống.

Đặc điểm này phù hợp với không gian mở và các chương trình như networking, khai trương, ra mắt sản phẩm hay workshop. Các khay món có thể được bố trí tại quầy trung tâm, khu vực đón khách hoặc gần những điểm tương tác để khách dễ tiếp cận. Việc phân bổ món theo mặt bằng cũng giúp hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một khu vực.

Bên cạnh yếu tố linh hoạt, hình thức của các món Finger Food đóng vai trò như một chi tiết trang trí làm gia tăng tính thẩm mỹ cho không gian chung. Mỗi phần ăn nhỏ được tạo hình chỉn chu, sắp xếp hài hòa về màu sắc trên các khay tiệc giúp tổng thể sự kiện thêm phần hiện đại. Khách mời có thể vừa dùng tiệc vừa duy trì cuộc trò chuyện mà không gặp sự bất tiện nào.

Hình thức món ăn Finger Food giúp tăng thẩm mỹ cho không gian tiệc. (Nguồn: Circle Food)

Finger Food đòi hỏi nhiều hơn những món ăn được chia nhỏ

Finger Food không đơn thuần là những món ăn được chia thành phần nhỏ. Kích thước khẩu phần cần phù hợp để khách có thể thưởng thức dễ dàng, trong khi cách sử dụng xiên, muỗng hoặc các dụng cụ đi kèm cũng cần được tính toán để hạn chế rơi vãi và tạo sự thuận tiện khi dùng món trong lúc giao tiếp.

Thực đơn cần cân bằng giữa món mặn, món ngọt, trái cây, đồ uống cũng như món nóng và món lạnh. Thời gian chế biến, vận chuyển và phục vụ cũng cần được tính trước để món ăn giữ được hình thức và chất lượng khi đưa ra bàn tiệc.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đội ngũ phục vụ cần theo dõi lượng món, bổ sung và thu dọn dụng cụ đã qua sử dụng để khu vực Finger Food luôn gọn gàng. Đây cũng là những hạng mục Circle Food đã tích lũy kinh nghiệm qua hơn 1.000 bữa tiệc Finger Food được triển khai cho nhiều loại hình chương trình.

Circle Food phát triển Finger Food theo từng không gian và sự kiện

Circle Food hiện triển khai Finger Food cho nhiều hình thức chương trình như cocktail, networking, khai trương, hội nghị và workshop. Tính tới thời điểm hiện tại, thương hiệu đã tổ chức hơn 1.000 bữa tiệc Finger Food, với thực đơn gồm các nhóm món mặn, đồ ngọt, trái cây và đồ uống.

Với mỗi chương trình, doanh nghiệp có thể trao đổi về số lượng khách, không gian, thời lượng phục vụ và tính chất sự kiện để lựa chọn thực đơn và phương án setup phù hợp khi đặt tiệc Finger Food. Cách bố trí khay, bàn tiệc và dụng cụ phục vụ được điều chỉnh theo mặt bằng thực tế.

Circle Food triển khai các khâu từ tư vấn thực đơn, chuẩn bị, trang trí đến phục vụ và thu dọn tại địa điểm, thuộc mô hình catering Hà Nội phục vụ tận nơi cho doanh nghiệp. Kinh nghiệm này được xây dựng qua quá trình phục vụ hơn 2.000 khách hàng và đồng hành cùng 250+ đối tác, trong đó có Vingroup, Vinmec, BMW, VinUni, Trường Uppingham, Ocean Park và Đại sứ quán Nhật Bản.

Với các chương trình có khách nước ngoài hoặc đại diện doanh nghiệp quốc tế, Circle Food có đội ngũ giao tiếp bằng tiếng Anh, menu tiếng Anh và hotline tiếng Anh 24/7 để hỗ trợ trao đổi về thực đơn, thời gian và các yêu cầu riêng của sự kiện.

Circle Food đồng hành cùng tiệc khai trương doanh nghiệp. (Nguồn: Circle Food)

Từ món ăn nhỏ đến một trải nghiệm sự kiện liền mạch

Giá trị của Finger Food nằm ở cách món ăn được kết nối với nhịp vận hành chung. Khi các điểm phục vụ được bố trí phù hợp với luồng di chuyển, khách có thể dễ dàng tiếp cận đồ ăn mà vẫn tiếp tục giao lưu và tham gia các hoạt động của chương trình.

Với doanh nghiệp, khu vực Finger Food cũng có thể được đưa vào tổng thể hình ảnh sự kiện thông qua cách lựa chọn món, dụng cụ và trình bày. Vì vậy, từ thực đơn đến setup và phục vụ đều cần được tính toán theo cùng một phương án.

Với mô hình Finger Food trọn gói tận nơi, Circle Food đồng hành cùng doanh nghiệp từ tư vấn thực đơn, chuẩn bị, vận chuyển, setup đến phục vụ và thu dọn, giúp phần tiệc được triển khai đồng bộ theo timeline của sự kiện.