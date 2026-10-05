Chụp photobooth theo cách mới: Cùng hội bạn thử ngay “chuyền khung” tại Booth Summer

Mỗi người chỉ cần chụp phần ảnh của mình, sau đó gửi link cho người tiếp theo. Khi tất cả các ô được hoàn thiện, cả nhóm sẽ có một strip photobooth mang dấu ấn của từng thành viên.

Booth Summer là nền tảng photobooth online giúp người dùng dễ dàng tạo những khung ảnh theo phong cách riêng ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Không cần đến studio hay máy chụp chuyên dụng, người dùng có thể lựa chọn khung, chụp ảnh và hoàn thiện thành phẩm trực tuyến.

Chuyền khung là gì?

Chuyền khung là một trải nghiệm photobooth online được Booth Summer phát triển dành cho những nhóm bạn, gia đình hoặc tập thể muốn cùng tạo một bộ ảnh dù không nhất thiết phải có mặt tại cùng một địa điểm.

Cách tham gia khá đơn giản. Một người bắt đầu bằng việc mở link "chuyền khung" và chụp vào ô được giao. Sau khi hoàn thành, link sẽ được gửi cho thành viên tiếp theo. Người sau tiếp tục thực hiện phần của mình rồi chuyền link đi. Quá trình cứ tiếp tục cho đến khi tất cả vị trí trong khung đều có ảnh. Kết quả cuối cùng là một strip hoàn chỉnh với hình ảnh của cả nhóm.

Mỗi người một ô, mỗi ô một cá tính

Điểm thú vị của chuyền khung là không yêu cầu mọi người phải tạo dáng giống nhau.

Mỗi thành viên có thể tự chọn biểu cảm, góc chụp hoặc phong cách riêng. Người thích tạo dáng có thể thoải mái thể hiện, còn những người vốn không quen chụp ảnh cũng chỉ cần hoàn thành phần của mình rồi chuyển lượt cho người tiếp theo. Khi ghép lại, sự khác biệt giữa từng ô lại tạo nên một bức ảnh có cá tính riêng.

Với hội bạn thân, đây cũng là dịp để “quậy” một chút. Mỗi người có thể bí mật chuẩn bị một biểu cảm hoặc dáng chụp bất ngờ, để đến khi hoàn thành toàn bộ strip mới cùng nhau xem thành quả.

Không cần ở cùng một nơi vẫn có ảnh chung

Một ưu điểm dễ thấy của chuyền khung là mọi người không cần tập trung tại một địa điểm.

Bạn đang ở nhà, người bạn đang đi làm, một thành viên khác đang ở xa vẫn có thể cùng tham gia. Chỉ cần mở đường link, thực hiện phần ảnh của mình và chuyển lượt.

Điều này đặc biệt phù hợp với những nhóm bạn khó sắp xếp thời gian gặp nhau. Thay vì bỏ lỡ một bộ ảnh chung vì thiếu người, mỗi thành viên có thể tranh thủ thời gian rảnh để hoàn thiện “ô ảnh” của mình.

Chụp photobooth ngay trên điện thoại hoặc máy tính

Booth Summer hướng trải nghiệm theo cách đơn giản và dễ tiếp cận. Người dùng có thể tham gia chuyền khung trên các thiết bị quen thuộc như điện thoại hoặc máy tính.

Sau khi mở link, thành viên thực hiện phần chụp của mình theo hướng dẫn. Mỗi lượt chỉ phụ trách một vị trí nên quá trình hoàn thiện không mất quá nhiều thời gian. Khi đủ các ô, strip ảnh được hoàn thiện và mọi người có thể tải thành phẩm về để lưu giữ.

Một tấm ảnh chung lúc này không chỉ ghi lại hình ảnh của cả nhóm mà còn lưu lại cả quá trình từng người cùng góp một phần vào đó.

Phù hợp cho nhiều dịp khác nhau

Chuyền khung không giới hạn trong một kiểu nhóm hay một dịp cụ thể. Hội bạn có thể sử dụng để tạo ảnh kỷ niệm, nhóm đồng nghiệp có thể cùng thực hiện một strip trong dịp đặc biệt, các thành viên trong gia đình cũng có thể tham gia dù đang ở những nơi khác nhau.

Đặc biệt, đây là một ý tưởng khá thú vị cho những nhóm muốn tạo nội dung để chia sẻ lên mạng xã hội. Một strip được hoàn thiện từ nhiều người sẽ tạo cảm giác tự nhiên và có câu chuyện hơn so với việc chỉ chụp một bức ảnh đơn lẻ.

Một chiếc strip được tạo nên từ cả nhóm

Photobooth thường gắn với hình ảnh nhiều người cùng đứng trước máy ảnh và tạo dáng trong vài giây. Với chuyền khung, Booth Summer biến trải nghiệm đó thành một hoạt động có tính tương tác hơn.

Nếu muốn thử một cách chụp photobooth khác biệt mà không cần mọi người xuất hiện cùng lúc, chuyền khung của Booth Summer là một trải nghiệm đáng để hội bạn thử trong lần tới.

Một bức ảnh đẹp không nhất thiết phải thật cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần những gương mặt quen thuộc, vài biểu cảm tự nhiên và một chút ngẫu hứng cũng đủ tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.

Booth Summer mong muốn mang đến những trải nghiệm chụp ảnh online đơn giản, vui vẻ và dễ chia sẻ để mỗi lần mở lại vẫn có thể nhớ về một người, một nhóm bạn hay một khoảnh khắc thật đặc biệt. Không cần một dịp đặc biệt, chỉ cần có nhau là đủ để tạo nên một tấm ảnh đáng nhớ.