Hướng dẫn tự kiểm tra và nghiệm thu PCCC cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình

Ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về PCCC theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn chủ đầu tư tự kiểm tra hệ thống PCCC tại cơ sở.

Nhằm giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với dự án, công trình để chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tham khảo, nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Quy trình 5 bước tự kiểm tra và nghiệm thu PCCC của chủ đầu tư.

Tài liệu tập trung vào 3 nội dung chính như sau:

- Thứ nhất, quy định về thẩm định, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, như: đối tượng thuộc diện thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về PCCC; nội dung thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành, người quyết định đầu tư chủ đầu tư; nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu; trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công về PCCC trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

- Thứ hai, nội dung nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, như: trình tự, hồ sơ nghiệm thu về PCCC; nội dung nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư (gồm 21 nhóm nội dung: giao thông, đường giao thông, bãi đỗ xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bậc chịu lửa; bố trí công năng; giải pháp ngăn cháy; giải pháp thoát nạn; hệ thống tăng áp, hút khói; hệ thống báo cháy tự động; phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; các hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt, khí; phương tiện chữa cháy ban đầu; nguồn điện cấp cho hệ thống PCCC; hệ thống cấp khí đốt LPG trung tâm; hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn... mỗi nhóm nội dung đều nêu cụ thể nội dung kiểm tra và các lỗi thường gặp để chủ đầu tư lưu ý thực hiện) và các biểu mẫu tham khảo để sử dụng trong công tác nghiệm thu về PCCC (phiếu kiểm tra thành phần hồ sơ nghiệm thu về PCCC; báo cáo kết quả thi công, nghiệm thu công trình về PCCC; biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC; biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động/liên động, hoàn thành hạng mục/công trình; văn bản nghiệm thu về PCCC…).

Thứ ba, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu, như: tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ; thành lập, duy trì Đội PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ; ban hành, niêm yết nội quy; tự kiểm tra an toàn PCCC; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, CNCH; trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện; lập, quản lý hồ sơ; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và khai báo thông tin cơ sở vào hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông báo, gửi và đề nghị chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình nghiên cứu tài liệu để chủ động tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, bảo đảm các yêu cầu về PCCC; góp phần bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản và đưa công trình vào hoạt động đúng quy định.

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