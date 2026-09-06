Thành lập các đội dân phòng - lực lượng “gần dân, sát dân”

Những ngày đầu tháng 9/2026, các thành viên của Đội dân phòng thôn Thanh Vĩnh (xã Thạch Lạc) thường xuyên xuống các khu vực tập trung đông người để nhắc nhở, tuyên truyền về biện pháp phòng chống hỏa hoạn.

﻿ Bà Nguyễn Thị Lan nghe Công an xã Thạch Lạc và thành viên Đội dân phòng thôn Thanh Vĩnh hướng dẫn biện pháp phòng chống hỏa hoạn.

Bà Nguyễn Thị Lan (chủ cửa hàng tạp hoá Lan Luy, thôn Thanh Vĩnh) chia sẻ: “Cửa hàng tạp hoá của gia đình tôi nằm trong khuôn viên chợ Chùa, chủ yếu kinh doanh nhu yếu phẩm và hàng mã. Do đây là các mặt hàng dễ bén lửa trong khi diện tích cửa hàng không lớn nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây cháy lớn, ảnh hưởng đến gia đình và các hộ xung quanh. Nhận thức rõ nguy cơ này, thời gian qua, công an xã và đặc biệt là các thành viên đội dân phòng đã tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể cho chúng tôi về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy và cách sử dụng bình chữa cháy. Từ đó, giúp các hộ kinh doanh chủ động hơn trong xử lý tình huống".

Ngoài bà Lan, một số tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ Chùa cho biết, trong những ngày nắng nóng vừa qua, họ được Công an xã Thạch Lạc và Đội dân phòng thôn Thanh Vĩnh kiểm tra các thiết bị điện và nhắc nhở cách sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối đi.

Công an xã Thạch Lạc tổ chức giao ban, hướng dẫn các thành viên Đội dân phòng thôn Thanh Vĩnh triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tá Ngô Phúc Lương - Trưởng Công an xã Thạch Lạc trao đổi: "Ngày 18/8 vừa qua, 9 đội dân phòng tương ứng với 9 thôn trên địa bàn xã chính thức được thành lập. Mỗi đội có 7 thành viên, gồm 1 đội trưởng, 1 đội phó và 5 đội viên; hoạt động theo quy định của Luật PCCC&CNCH. Theo đó, lực lượng này có nhiệm vụ đề xuất người có thẩm quyền ban hành nội dung PCCC, CNCH; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, CNCH thuộc phạm vi quản lý; tham gia chữa cháy, CNCH khi được huy động... Để chuẩn bị thành lập đội dân phòng, chúng tôi đã chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn tiến hành rà soát, lập danh sách các công dân đủ điều kiện; ưu tiên thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, người sinh sống, làm việc thường xuyên ở thôn. Từ đó, công an xã đã thẩm định, lựa chọn nhân sự và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định thành lập".

Ông Nguyễn Văn Đào - Đội trưởng Đội dân phòng thôn Tây Tiến (người đeo kính) và thành viên đội trao đổi nghiệp vụ với cán bộ công an xã.

Cuối tháng 8 vừa qua, 9 đội dân phòng tại xã Đồng Tiến với tổng số 65 thành viên đã được thành lập. Ngay sau khi thành lập, các đội dân phòng đã nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, hỗ trợ công an xã triển khai các nhiệm vụ đảm bảo PCCC&CNCH trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đào - Đội trưởng Đội dân phòng thôn Tây Tiến (xã Đồng Tiến) thông tin: "Công an xã đã quán triệt đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng dân phòng; đồng thời, tổ chức giao ban, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian đầu mới thành lập. Từ đó, giúp chúng tôi rút bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả triển khai công việc".

Ông Dương Kim Thích (người thứ 2 từ trái sang) được thành viên đội dân phòng hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy.

Thời gian qua, đội dân phòng đã hỗ trợ Công an xã Đồng Tiến tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH cho người dân trong khu dân cư; vận động nhân dân chấp hành các quy định về an toàn PCCC. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và báo cáo nguy cơ cháy, nổ; tham gia xây dựng và duy trì 2 "Tổ liên gia an toàn PCCC", 1 "Điểm chữa cháy công cộng", hỗ trợ công an xã thực hiện mô hình "Xe chữa cháy công cộng".

Ông Dương Kim Thích (thôn Tây Tiến) ghi nhận: "Nhờ sự vào cuộc tích cực của đội dân phòng, tôi nhận thức rõ hơn về các biện pháp phòng chống cháy nổ trong hộ gia đình như: không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu; xe máy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt; không sạc điện thoại, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm hay tắt thiết bị điện không cần thiết trước khi rời khỏi nhà... Đặc biệt là cách dự kiến các tình huống thoát nạn nếu có cháy xảy ra".

Trên địa bàn xã Đồng Tiến hiện có 9 đội dân phòng với tổng số 65 thành viên được kiện toàn.

UBND xã Hương Sơn cũng đã ban hành quyết định thành lập 16 đội dân phòng với tổng số 114 thành viên. Ông Trần Tuấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho hay: "Việc thành lập, kiện toàn các đội dân phòng nhằm phát huy vai trò của lực lượng tại cơ sở trong nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT; đặc biệt là công tác PCCC&CNCH. Đây cũng là lực lượng trực tiếp phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các nội quy an toàn về PCCC, CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình; tham gia bảo vệ hiện trường các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn".

Thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, ngày 26/6/2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 25/8/2026, UBND 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã ban hành quyết định thành lập và tổ chức lễ công bố, ra mắt 827 đội dân phòng với tổng số 5.977 thành viên.

UBND xã Hương Sơn công bố quyết định thành lập và ra mắt đội dân phòng trên địa bàn.

Đại tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Việc thành lập các đội dân phòng có ý nghĩa quan trọng. Đây là lực lượng “gần dân, sát dân”, có mặt kịp thời ngay từ cơ sở, giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện sớm, xử lý ban đầu các nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Để đội dân phòng hoạt động hiệu quả, các thành viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy phòng ngừa là chính; thường xuyên được huấn luyện, diễn tập; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối".

Việc thành lập các đội dân phòng cũng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác PCCC, CNCH; đồng thời, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững ANTT trên địa bàn.