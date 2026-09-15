Một số biện pháp PCCC&CNCH đối với xe đưa đón học sinh

Bước vào năm học mới, nhu cầu sử dụng xe khách, xe hợp đồng đưa đón học sinh đến trường tăng cao. Tuy nhiên, một số phương tiện loại này do đã qua sử dụng nhiều năm hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên hay tự ý cải tạo, sửa chữa; từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, tai nạn.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn PCCC đối với với xe sử dụng để đưa, đón học sinh đến trường học, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các chủ phương tiện quan tâm thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC&CNCH: bố trí bình chữa cháy tại vị trí dễ tiếp cận; kiểm tra định kỳ tình trạng, áp suất và thời hạn sử dụng. Bảo đảm cửa thoát hiểm, búa phá kính/búa thoát hiểm hoạt động tốt và dễ lấy; khuyến khích trang bị thiết bị cảnh báo cháy, khói phù hợp.

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện: chú trọng hệ thống điện, dây dẫn, nhiên liệu, làm mát và điều hòa; kịp thời khắc phục nguy cơ rò rỉ, chập điện, quá nhiệt; không tự ý độ, chế hệ thống điện, nhiên liệu.

Thứ ba, nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH: lái xe, phụ xe cần được tập huấn, nắm vững cách sử dụng phương tiện chữa cháy, lối thoát hiểm và phương án sơ tán học sinh khi có sự cố.

Thứ tư, quản lý chặt chẽ đồ dùng, hành lý: không để học sinh mang lên xe các chất, vật dụng dễ cháy, nổ như xăng, gas, pháo, bật lửa, diêm...; sắp xếp hành lý, cặp sách gọn gàng, không che chắn lối thoát hiểm.

Thứ năm, khi không may xảy ra cháy, nổ: lái xe nhanh chóng dừng xe tại vị trí an toàn, tắt máy, bật đèn cảnh báo; mở cửa thoát hiểm để học sinh nhanh chóng sơ tán; sử dụng bình chữa cháy xử lý đám cháy mới phát sinh nếu bảo đảm an toàn và gọi 114 để được hỗ trợ. Học sinh cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lái xe, phụ xe, không quay lại phương tiện lấy tài sản.

Lực lượng công an đề nghị các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển xe đưa đón học sinh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt quá trình đưa đón.