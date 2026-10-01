Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Kịp ngăn người phụ nữ định chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng

Ngọc Khánh - Anh Thuỳ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch, nhân viên Agribank Chi nhánh Nầm đã kịp thời báo Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) nhằm ngăn ngừa "sập bẫy" vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

bqbht_br_11.jpg
Bà L.T.M. được các cán bộ Công an xã Tứ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn vụ lừa đảo.

Chiều 30/9, Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nầm kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, bà L.T.M. (trú tại xã Tứ Mỹ) nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tứ Mỹ. Các đối tượng thông báo bà M. bị lộ lọt thông tin cá nhân, đồng thời cho rằng kẻ gian đã sử dụng dữ liệu của bà để mở tài khoản ngân hàng có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy.

Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu bà M. phải “khai báo thành khẩn”, phối hợp xác minh, điều tra. Trong quá trình gọi điện, chúng liên tục đe dọa, gây sức ép và thao túng tâm lý nạn nhân.

Khi biết bà M. đang có hơn 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Nầm, các đối tượng yêu cầu bà tuyệt đối không được thông báo cho người thân.

Chúng còn hướng dẫn bà cách trả lời nhân viên ngân hàng nhằm rút tiền từ sổ tiết kiệm, sau đó mở tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Trong lúc bà M. đến Agribank Chi nhánh Nầm thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều biểu hiện bất thường nên chủ động liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, yêu cầu bà M. dừng giao dịch và mời về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại trụ sở Công an xã Tứ Mỹ, sau khi được cán bộ công an phân tích thủ đoạn, giải thích rõ bản chất sự việc, bà M. nhận ra mình đã bị các đối tượng lừa đảo và suýt mất hơn 1 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tags:

#lừa đảo #Agribank #Tứ Mỹ #công an #chiếm đoạt #tài chính #bảo vệ người tiêu dùng

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!