Bộ Công an bắt tàu cá chở 1,1 tấn ma túy trên biển

Chiều 7/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Chuyên án 126MT được triệt phá hôm 25/5.

58 bao tải ma túy trong vách tàu

Khi khám xét tàu cá BT-92066-TS tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải được cất giấu trong vách hai bên mạn tàu.

Bên trong là 1.160 gói tinh thể màu trắng, ngụy trang dưới dạng túi trà. Kết quả giám định xác định toàn bộ là ketamine, tổng khối lượng 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường ma túy bất hợp pháp.

C04 làm việc với 4 thuyền viên và xác định Trần Ngọc Danh là người điều phối hoạt động vận chuyển ma túy.

Cảnh sát sau đó bắt Danh và Nguyễn Văn Niềm khi cả hai đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Bỏ 1,2 tỷ đồng tìm cách lấy lại ma túy

Theo C04, sau khi tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm mang 1,2 tỷ đồng đi "chạy án", nhằm xin cho tàu được thả để lấy lại 1,16 tấn ketamine còn cất giấu bên trong.

Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng được các bị can sử dụng để đưa và môi giới hối lộ.

Đến nay, C04 đã khởi tố 4 người về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội Môi giới hối lộ và một người về các tội Đưa hối lộ và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo C04, đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện, bắt giữ trên biển.

1,16 tấn ketamin bị thu giữ trên biển. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, C04 cũng vừa chủ trì, phối hợp với công an 8 địa phương triệt phá chuyên án 291T. Đến nay, công an các đơn vị đã bắt giữ 740 nghi phạm, thu hơn 103 kg ma túy tổng hợp, gần 6 ml etomidate. Trong đó C04 bắt giữ 14, Hà Nội 94, Hưng Yên 85, Hải Phòng 272, Bắc Ninh 32, Phú Thọ 8, Thanh Hóa 200, Nghệ An 35.

C04 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương sau đó khởi tố 212 vụ án, 540 bị can về các tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Nhà chức trách cũng xử lý vi phạm hành chính 139 người, đưa đi cai nghiện bắt buộc 48 người.

Trong chuyên án này, C04 đánh giá có nhiều nghi phạm nguy hiểm. Điển hình như Cao Ngọc Sáng, 36 tuổi, trú Thanh Hóa, cầm đầu một nhóm giang hồ mạng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C04, hiện có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và bị quản lý sau cai. Trong đó vi phạm pháp luật về ma túy trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu có chiều hướng gia tăng. Một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cán bộ, đảng viên cũng dính đến ma túy gây bức xúc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cảnh sát chống ma túy cả nước đã triệt phá thành công hơn 17.600 vụ, bắt hơn 35.300 người, thu giữ gần 100 kg heroin, 30 kg cocaine, 407 kg cần sa, 953 kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116 kg các loại ma túy khác. Riêng C04 bắt 26 vụ, 1.067 nghi phạm.