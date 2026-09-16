Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hỗ trợ người dân "thoát bẫy" lừa đảo

Khoảng 9h30' ngày 15/9, bà N.T.K.L. (SN 1950, trú tại thôn Đức Diên, xã Đức Quang) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0924651966. Người đàn ông tự xưng là Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Công an xã Đức Quang, thông báo bà liên quan đến một khoản vay 79 triệu đồng và một vụ án ma túy do Bộ Công an điều tra. Đối tượng liên tục đe dọa sẽ đến tận nhà, yêu cầu vợ chồng bà giữ kín sự việc và chuẩn bị 300 triệu đồng để “phối hợp giải quyết”.

Sau đó, vợ chồng bà L. báo tin cho Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Đức Diên. Nhận tin, ông Lương Xuân Nghiêm - thành viên của tổ, trực tiếp nắm lại nội dung cuộc gọi và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Ông Lương Xuân Nghiêm cho biết: “Nhận thấy đây là thủ đoạn giả danh cán bộ công an nhằm gây sức ép, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản, tôi đã trấn an, hướng dẫn gia đình không cung cấp thông tin, không chuyển tiền cho đối tượng. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Công an xã Đức Quang để phối hợp xử lý”.

Bà N.T.K.L. (thôn Đức Diên, xã Đức Quang) chia sẻ: “Lúc nhận cuộc gọi, tôi rất lo lắng và gần như tin đó là cán bộ công an thật. Họ nói rất cụ thể về tên cán bộ, đơn vị công tác, số tiền và vụ án nên tôi nghĩ sự việc rất nghiêm trọng. Đối tượng còn yêu cầu gia đình giữ bí mật, không nói cho ai biết khiến tôi càng hoang mang. May mắn là sau đó gia đình đã báo cho Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn và được hướng dẫn kịp thời nên không làm theo yêu cầu của họ”.

Bà N.T.K.L. (thôn Đức Diên, xã Đức Quang) được lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Công an xã Đức Quang hỗ trợ, kịp thời nhận diện thủ đoạn lừa đảo, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Cũng trong sáng 15/9, Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang tiếp tục kịp thời hỗ trợ gia đình bà T.T.K. nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ công an để lừa đảo. Nhờ được cảnh báo và hướng dẫn kịp thời, gia đình bà K. tránh nguy cơ bị chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong một buổi sáng, nhờ sự cảnh giác của người dân cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Đức Quang, hai gia đình đã tránh được nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 450 triệu đồng.

Xã Đức Quang hiện có 12 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, tương ứng 12 thôn, với 69 thành viên. Trung tá Đinh Hữu Tới - Trưởng Công an xã Đức Quang cho biết: “Hằng tháng, Công an xã đã tổ chức giao ban với các tổ để nắm tình hình từng thôn, trao đổi những vụ việc phát sinh và cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm. Trên cơ sở đó, các thành viên chủ động tuyên truyền, cảnh báo người dân, đồng thời kịp thời báo tin cho Công an xã khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Qua các vụ việc lừa đảo vừa qua, có thể thấy, khi thông tin được phát hiện và chuyển đến lực lượng công an ngay từ cơ sở, việc xác minh, hướng dẫn và ngăn chặn cũng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn”.

Những vụ việc tại xã Đức Quang không phải trường hợp cá biệt. Trước đó ít ngày, một gia đình ở xã Cẩm Duệ cũng bị các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Bà L.T.H (xã Cẩm Duệ) hoang mang, lo lắng khi nhận cuộc gọi từ số 0886.076.834 yêu cầu chuyển tiền.

Cụ thể, ngày 10/9, bà L.T.H. (SN 1964, trú xã Cẩm Duệ) nhận cuộc gọi từ số 0886.076.834. Người đàn ông tự xưng là Nam - cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy và “công văn của Công an Thành phố Hà Nội”. Đối tượng liên tục gây sức ép, đe dọa sẽ đến tận nhà và yêu cầu gia đình chuẩn bị 100 triệu đồng để “phối hợp giải quyết”.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có mặt tại gia đình, kịp thời trấn an, giải thích và tuyên truyền, giúp gia đình nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Anh Nguyễn Công Tài - thành viên Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Thời gian qua, các thành viên trong tổ được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ và cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm. Nhờ đó, khi có tình huống xảy ra, chúng tôi có thể nhanh chóng nhận diện, hướng dẫn người dân và báo cho Công an xã để phối hợp xử lý, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở”.

Gia đình bà L.T.H. (xã Cẩm Duệ) được lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hỗ trợ, may mắn tránh khỏi vụ lừa đảo 100 triệu đồng.

Các thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng vẫn khiến người dân mất cảnh giác, dễ sập bẫy. Đối tượng thường viện dẫn một vụ án để tạo áp lực, liên tục đe dọa, đánh vào tâm lý lo sợ khiến nạn nhân hoang mang, không kịp kiểm chứng thông tin.

Trước thực tế trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng. Cần hiểu rõ, công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra, xác minh.

Khi nhận các cuộc gọi đáng ngờ, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn và tuyệt đối không chuyển tiền. Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với công an nơi cư trú hoặc tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để kiểm tra, xác minh.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang trở thành một mắt xích thiết thực trong việc tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ Công an xã xử lý những vấn đề phát sinh từ cộng đồng.

Hà Tĩnh hiện có 827 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 5.443 thành viên. Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáng - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với đặc điểm gần dân, sát dân, nắm chắc địa bàn cơ sở và thường xuyên tiếp xúc với người dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy vai trò quan trọng, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tiếp cận người dân, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở càng được phát huy. Việc tiếp nhận, xử lý kịp thời từng tin báo, nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm góp phần bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi thôn, xóm.