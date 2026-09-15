Sát hại vợ cũ, trả giá bằng án chung thân

Chiều 15/9, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự, xét xử Trần Văn Thắng (SN 1981, TDP Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập) về tội "Giết người".

Bắt đối tượng sát hại vợ cũ ngay trong đêm Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Trần Văn Thắng (trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.

Bị cáo Trần Văn Thắng tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 16/4/2026, tại nhà anh Lê Quang Hiếu (SN 1992, TDP Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập), do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Thắng đã dùng dao đâm chị Lê Thị M. (SN 1986, trú cùng TDP) tử vong.

Thắng và chị M. từng là vợ chồng, có 2 con chung. Do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống, hai người ly hôn năm 2025. Trước thời điểm xảy ra vụ án, chị M. sống tại nhà em trai là anh Lê Quang Hiếu.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thắng mức án tù chung thân.