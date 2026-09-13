Những điểm mới về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực PCCC&CNCH

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (Nghị quyết số 66.18), Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn một số nội dung trọng tâm.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo an toàn về cháy nổ.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, lĩnh vực PCCC&CNCH có một số thay đổi quan trọng như:

1. Không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; Điều 10 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Nghị định số 105).

2. Không thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC (đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu) quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 105.

3. Không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân quy định tại điểm b khoản 5 Điều 46 Nghị định số 105.

4. Hồ sơ thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 105.

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công công trình trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: văn bản đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Mẫu số PC11 kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; giấy tờ hợp pháp về đất đai hoặc văn bản về chủ trương đầu tư, xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 105:

a. Đối với phương tiện PCCC&CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy được sản xuất, lắp ráp trong nước: văn bản đề nghị cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo mẫu số PC20 kèm theo Nghị định 105; kết quả thử nghiệm đúng với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm nước ngoài thực hiện được đơn phương thừa nhận theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật); chứng nhận xuất xưởng; tài liệu kỹ thuật của phương tiện PCCC&CNCH, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy (nếu có).

b. Đối với phương tiện PCCC&CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy nhập khẩu: văn bản đề nghị cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo mẫu số PC20 kèm theo Nghị định số 105; kết quả đánh giá sự phù hợp đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được thừa nhận thực hiện; chứng nhận xuất xứ; tài liệu kỹ thuật của phương tiện PCCC&CNCH, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy (nếu có).

Trường hợp không có kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm nước ngoài thì được sử dụng kết quả thử nghiệm do tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Việc thay đổi theo Nghị quyết số 66.18 là bước cải cách quan trọng nhằm giảm hồ sơ, giấy tờ và thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước. Tạo chuyển biến căn bản, thực chất về nhận thức và hành vi của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn chủ động nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 66.18 để thực hiện đúng quy định; đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, hỗ trợ.