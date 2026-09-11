Xe bán tải va chạm xe máy, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm 1 người tử vong.

Khoảng 14 giờ ngày 11/9, ô tô bán tải mang BKS 38H-019.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km 549+100 thuộc địa phận xã Kỳ Anh, ô tô bán tải va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông từ bên phải sang bên trái đường qua điểm mở dải phân cách.

Cú va chạm mạnh khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ; ô tô bán tải hư hỏng một bên đầu xe, xe máy hư hỏng nặng.

Ô tô bán tải liên quan tới vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.