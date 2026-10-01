Khởi tố 8 bị can trong vụ đánh bạc tại xã Cẩm Hưng

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng, xảy ra tại thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, khoảng 22h20 ngày 23/9/2026, tại nhà Đậu Đình Cường (SN 1977, thôn Hưng Trung), Công an xã Cẩm Hưng phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bài liêng ăn tiền, gồm: Chu Văn Tiến (SN 1986), Nguyễn Như Linh (SN 1977), Đậu Đình Công (SN 1980), Phạm Xuân Hỳ (SN 1958), Phạm Xuân Long (SN 1976), Đậu Xuân Huy (SN 1994), Chu Văn Thuận (SN 1973), cùng trú tại thôn Hưng Trung.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 8,4 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và 1 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng.
Ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nói trên về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tiếp đó, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Đậu Đình Cường (chủ nhà) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
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