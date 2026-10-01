Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Khởi tố 8 bị can trong vụ đánh bạc tại xã Cẩm Hưng

Đức Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng, xảy ra tại thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

bqbht_br_x11.jpg
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 23/9/2026, tại nhà Đậu Đình Cường (SN 1977, thôn Hưng Trung), Công an xã Cẩm Hưng phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bài liêng ăn tiền, gồm: Chu Văn Tiến (SN 1986), Nguyễn Như Linh (SN 1977), Đậu Đình Công (SN 1980), Phạm Xuân Hỳ (SN 1958), Phạm Xuân Long (SN 1976), Đậu Xuân Huy (SN 1994), Chu Văn Thuận (SN 1973), cùng trú tại thôn Hưng Trung.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 8,4 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và 1 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng.

Ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nói trên về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp đó, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Đậu Đình Cường (chủ nhà) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tags:

#Đánh bạc tại xã Cẩm Hưng #Hà Tĩnh 24h #Cẩm Hưng

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!