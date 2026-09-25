Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Những ngày này, trên đường Lê Duẩn kéo dài không khó bắt gặp các xe tải hạng nặng chở đá, cát lưu thông qua lại. Đáng chú ý, công trình hiện vẫn đang trong giai đoạn trước nghiệm thu nhưng các phương tiện tải trọng lớn đã thường xuyên lưu thông trên tuyến, khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng đường và an toàn giao thông.

Xe tải nặng lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (phường Thành Sen) cho biết: “Người dân chúng tôi mong mỏi tuyến đường này hoàn thành từ lâu. Thế nhưng, đường vừa làm xong đã có nhiều xe tải chở đá, cát lưu thông, trong khi đã có biển cấm xe trên 13 tấn. Chúng tôi rất lo mất an toàn giao thông. Mong chính quyền và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý để bảo vệ tuyến đường, bảo đảm an toàn cho người dân”.

Trên tuyến có nhiều ngã tư giao cắt với mật độ phương tiện khá cao, trong khi một số khu vực chưa được lắp đặt hệ thống đèn giao thông, cảnh báo. Việc xe tải chở đất, đá, cát thường xuyên lưu thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường mà còn gây mất an toàn cho người và phương tiện khác.

Có những thời điểm xe tải nặng nối đuôi nhau chạy liên tục trên tuyến đường Lê Duẩn.

Anh Lê Văn Khánh, một tài xế xe tải ở phường Thành Sen, cho biết: “Các xe tải 3-4 trục lốp chở đầy đất cát thì phải trên 30 - 40 tấn, trong khi tuyến đường chỉ cho phép xe dưới 13 tấn lưu thông. Đường Lê Duẩn có mật độ giao thông khá đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm, học sinh tham gia giao thông rất nhiều. Việc xe quá tải chạy liên tục ngoài nguy cơ mất an toàn giao thông còn ảnh hưởng đến chất lượng công trình”.

Mặc dù hai đầu tuyến đường đã được lắp đặt biển cấm xe tải có trọng lượng trên 13 tấn, chủ đầu tư cũng đã có văn bản đề nghị UBND phường Thành Sen phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện lưu thông không chấp hành biển báo, tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều phương tiện thuộc diện cấm vẫn tiếp tục đi vào tuyến đường này.

Tuyến đường đã được lắp đặt biển cấm xe tải có trọng lượng trên 13 tấn lưu thông.

Ông Võ Trần Thịnh, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh - đơn vị chủ đầu tư, cho biết: “Dự án đường Lê Duẩn vừa hoàn thành và đang trong giai đoạn trước nghiệm thu. Việc xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến, đặc biệt là các phương tiện thuộc diện cấm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND phường Thành Sen phối hợp kiểm tra, xử lý. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ công trình. Nếu tình trạng này kéo dài, tuyến đường có nguy cơ nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng”.

Sau nhiều năm chờ đợi, đường Lê Duẩn đã hoàn thành, mang theo kỳ vọng về một diện mạo giao thông khang trang, thuận lợi hơn cho người dân. Để công trình phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ lâu dài, việc kiểm soát phương tiện tải trọng lớn, bảo vệ kết cấu đường và bảo đảm an toàn giao thông cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ đầu tư mà còn đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải.