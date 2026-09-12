Cục Đường bộ Việt Nam: Tạm dừng thu phí từ 15/10 nếu Cienco 4 không khắc phục tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) hư hỏng nặng, mất an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco 4; Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh và Khu Quản lý đường bộ II về biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo trì dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Vinh và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thông báo nêu rõ, căn cứ hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết và quy định pháp luật có liên quan, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu, đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện công tác quản lý, bảo trì dự án, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường.

Dọc quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) xuất hiện nhiều vị trí nền, mặt đường hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa, hằn lún vệt bánh xe.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, đến nay, các công tác sửa chữa, bảo trì dự án của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Để đảm bảo an toàn khai thác, an toàn công trình và an toàn giao thông trên tuyến, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp, yêu cầu Cienco4 thực hiện công tác quản lý, bảo trì dự án theo quy định.

Trạm thu phí của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đặt tại cầu Bến Thủy I.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường ngày 8/9 giữa Khu Quản lý đường bộ II và đại diện nhà đầu tư cùng các điều khoản, phụ lục hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh khẩn trương sửa chữa, khắc phục các vi phạm về chất lượng bảo trì công trình trước ngày 10/10.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí theo thẩm quyền vào ngày 15/10 nếu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh không thực hiện khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông trên tuyến.

Khu Quản lý đường bộ II được yêu cầu giám sát, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục và báo cáo kết quả sửa chữa hàng tuần gửi về Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo trì công trình dự án, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công tác bảo trì dự án và các hành vi khác (nếu có) theo quy định.