Cục Đường bộ lý giải vì sao cao tốc Bắc - Nam giảm hàng triệu lượt xe

Trước thông tin cho rằng lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông gần đây giảm mạnh do tài xế e ngại bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí cao, chiều 3/10, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin chính thức về vấn đề này.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu về lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và quốc lộ 1.

Kết quả cho thấy trong tháng 9, lưu lượng phương tiện đều giảm trên cả cao tốc và quốc lộ 1 so với tháng 8.

Cụ thể, lượng xe lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt khoảng 13,6 triệu lượt trong tháng 9, giảm 14,4% so với mức 15,9 triệu lượt của tháng 8.

Trên quốc lộ 1, lưu lượng giảm 11,2%, từ khoảng 7,5 triệu lượt xe trong tháng 8 xuống còn 6,6 triệu lượt trong tháng 9.

Cục Đường bộ lý giải tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời bao gồm những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường, nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến giao thông này giảm xuống.

Đáng chú ý, nếu tính từ thời điểm bắt đầu thu phí các tuyến cao tốc vào tháng 3, lưu lượng xe trong tháng 9 vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân của 7 tháng, từ tháng 3 đến tháng 9.

Một nút giao trên đường cao tốc Bắc - Nam (Ảnh Thái Bá).

Trong đó, lưu lượng bình quân giai đoạn này khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng, trong khi riêng tháng 9 đạt 13,6 triệu lượt.

Từ số liệu trên, Cục Đường bộ đánh giá cao tốc vẫn đóng vai trò chủ đạo trong vận chuyển trên trục hành lang Bắc - Nam.

Cơ quan quản lý đường bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn về biến động lưu lượng phương tiện.

Liên quan quy định giữ khoảng cách an toàn, Cục Đường bộ cho rằng việc bảo đảm khoảng cách giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và cao tốc nói riêng là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Quy định này phù hợp Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên, đồng thời được quy định trong Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại thông báo số 482 ngày 14/9, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan việc bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Trong đó, các cơ quan được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu và chấp hành quy định; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đưa các tình huống về giữ khoảng cách an toàn vào giáo trình đào tạo, sát hạch lái xe và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái ôtô phổ biến quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và tăng cường thực hành xử lý những tình huống liên quan.

Cục Đường bộ cũng phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Với phản ánh mức phí cao tốc cao, Cục Đường bộ cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mức phí trên cơ sở các quy định pháp luật về phí, lệ phí và giá, đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định 130/2024 của Chính phủ, phân chia theo từng nhóm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường.

Mức thu hiện dao động 900-1.300 đồng/xe/km.

Cơ quan quản lý đường bộ cho rằng mức phí này được tính toán nhằm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tương đương khoảng 50-70% lợi ích người sử dụng nhận được khi lưu thông trên cao tốc.

Khoản thu không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà dùng để bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Cục Đường bộ khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và lựa chọn tuyến đường phù hợp nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm an toàn giao thông.