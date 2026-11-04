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2 thanh niên ở Hà Tĩnh lặn sông cứu học sinh đuối nước

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Phát hiện có người đuối nước ở sông Rào Trổ, 2 thanh niên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã nhảy xuống sông mò tìm, kịp thời đưa nạn nhân lên bờ.

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Anh Nguyễn Xuân Hải - 1 trong 2 thanh niên lặn sông cứu người đuối nước.

Lúc 5h50' ngày 4/11, trong khi đi làm qua cầu Rào Trổ ở thôn Mỹ Lâm, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, ở thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) nhận thấy trên cầu có xe đạp điện cùng đôi dép. Quan sát phía dưới sông Rào Trổ, nhận thấy có người đuối nước, anh Hải hô hoán mọi người để hỗ trợ ứng cứu.

Không suy nghĩ nhiều, anh Hải đã nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước.

Lúc này, có thêm anh Trần Đình Trọng (SN 1992, ở thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) cũng lao xuống sông, cùng với anh Hải bơi ra chỗ người gặp nạn.

“Khi tiếp cận, nạn nhân đã chìm dưới sông. Tôi có lặn xuống để mò nhưng không được. May mắn là anh Trọng đã tìm được nạn nhân. Quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân còn khá tỉnh táo, có nói là học sinh cấp 2, nhớ được tên bố mẹ, nơi ở" - anh Nguyễn Xuân Hải kể.

Theo lời anh Hải, thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có một số người, nhưng không biết bơi nên không ai dám xuống cứu. Bản thân có biết bơi, và lúc đó chỉ nghĩ cách nhanh chóng cứu người.

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