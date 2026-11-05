Phường Thành Sen ra quân lập lại trật tự đô thị, chỉnh trang cảnh quan

Sáng 5/11, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ phát động.

Theo kế hoạch, phường Thành Sen tập trung kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo, mái che, mái vẩy; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây cản trở giao thông. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép; tập kết vật liệu, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định.

Cùng với đó, địa phương chú trọng chỉnh trang biển hiệu, bảng quảng cáo, hệ thống chiếu sáng, đường dây điện, cáp viễn thông; rà soát, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cây xanh, bồn hoa và các không gian công cộng.

Các phòng, ban chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành ký cam kết phối hợp thực hiện.

Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại những tuyến đường chính, khu vực chợ, trường học, bệnh viện, nút giao thông và các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm. Trong đó, ưu tiên chỉnh trang các tuyến đường: Hàm Nghi, Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng, Trần Phú, Hà Huy Tập...

Đợt ra quân cao điểm được triển khai từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 20/2/2027, chia thành 4 giai đoạn.

Tại lễ phát động, các phòng, ban chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành ký cam kết phối hợp thực hiện.

Các lực lượng ra quân tháo mái che, mái vẩy trái quy định trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Tháng 11, phường ra quân đồng loạt kiểm tra, xử lý các vi phạm tại tuyến đường, khu vực công cộng, chợ và các điểm kinh doanh, buôn bán.