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Khởi tố đối tượng không có giấy phép lái xe, gây tai nạn chết người

Cúc Quý
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(Baohatinh.vn) - Dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng - Hà Tĩnh) vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, gây tai nạn chết người.

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Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Vũ Thị Văn Cúc.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/9/2026, mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng. Khi đến thôn Sơn Bình (xã Kỳ Thượng), do không chú ý quan sát, Cúc đã điều khiển xe va chạm với chị N.T.Q (SN 1972, trú tại xã Kỳ Thượng) đang đi bộ qua đường khiến chị Q. tử vong.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

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