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Bộ Công an triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ

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Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây cá độ thể thao do một người quốc tịch Ukraine cầm đầu, liên quan đến việc dàn xếp tỷ số nhiều trận bóng đá, bóng rổ.

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.

Theo C02, đường dây này do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu, hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

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Vũ Chí Công (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, ngoài việc cá độ các giải bóng đá quốc tế, nhóm này còn bị xác định đã can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Sau khi xác lập chuyên án 096B, ngày 16-17/8, C02 chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TPHCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ngày 27/8, C02 khởi tố vụ án hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).
Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Thuê tài khoản cá độ VIP, móc nối dàn xếp tỷ số các trận bóng đá

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ đối với những trận đấu được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng người nước ngoài.

Những kèo này được đánh giá có tỷ lệ thắng cược cao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công và Chung phân loại các kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá độ và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Để phục vụ hoạt động cá độ, Công thuê nhiều người trực tiếp đặt cược. Trong đó, Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để đánh bạc.

C02 cho biết, Công còn liên hệ với Nguyễn Đức Ninh, người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP, để tìm kiếm tài khoản phục vụ việc đặt cược.

Thông qua Ninh, nhóm này thuê các tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều người khác để thực hiện các lệnh đặt cược theo yêu cầu của Công.

Ngoài ra, Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân sử dụng những tài khoản được cung cấp để cá độ trên các trang M88, OK9, BK8, FB88... có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Công cũng cung cấp các kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ để người này sử dụng tài khoản đặt cược theo thỏa thuận giữa hai bên.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định đường dây này không chỉ cá độ dựa trên kết quả các trận đấu mà còn móc nối với những người liên quan đến các câu lạc bộ thể thao nhằm dàn xếp tỷ số, tạo lợi thế khi đặt cược.

Theo C02, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng này thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản do Công đưa ra.

Các cầu thủ được cơ quan điều tra xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

Những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Theo cơ quan điều tra, việc dàn xếp tỷ số nhằm giúp Công đặt cược vào các trận đấu trên. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.

Dàn xếp cả trận đấu tại giải bóng rổ Việt Nam

Không chỉ liên quan đến bóng đá, đường dây do Vũ Chí Công cầm đầu còn bị phát hiện có hành vi dàn xếp tỷ số tại Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Theo C02, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đặt cược nhằm thu lợi.

Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8.

Để thực hiện việc dàn xếp tỷ số, Nhật đã gặp gỡ, bàn bạc với Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang, hai cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026.

Đồng thời, Nhật liên hệ với Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy, ba cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026.

Theo tài liệu điều tra, các bên đã bàn bạc, thống nhất việc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8 để Công tham gia cá độ. Những người tham gia được trả công theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

C02 cho biết, quá trình đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng trong việc tổ chức cá độ, móc nối với những người thuộc các câu lạc bộ thể thao để tác động đến kết quả thi đấu.

Sau khi triệt phá đường dây, C02 cũng phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động bóng đá.

Theo C02, việc phát hiện, xử lý các hành vi dàn xếp tỷ số không chỉ nhằm đấu tranh với tội phạm đánh bạc mà còn góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch của các giải đấu, ngăn chặn tình trạng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện bị lôi kéo vào hoạt động cá độ trái phép.

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Tags:

#dàn xếp tỷ số #cá độ thể thao #Bộ Công an #Vũ Chí Công #bóng đá Việt Nam #Giải bóng rổ VBA #khởi tố 21 bị can

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