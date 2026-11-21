(Baohatinh.vn) - Thái Văn Nam (xã Hương Phố, Hà Tĩnh) đã đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố) về các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, vào ngày 25/8/2026, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Đến ngày 10/9/2026, Nam mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên đến tiệm cầm đồ F89 của anh N.T.D. (SN 1995, trú xã Hương Khê) cầm cố lấy 25 triệu đồng. Sau khi có được số tiền, Nam đã sử dụng tiêu xài cá nhân.
Đáng nói, Thái Văn Nam từng đã có 3 tiền án, nhưng chưa được xóa án tích. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
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