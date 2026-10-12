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Pháp luật

Cán bộ Agribank phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã phối hợp với Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,5 tỷ đồng.

Sáng 12/10, Agribank Chi nhánh Lộc Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Lộc Hà kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an để đe dọa, gây áp lực và yêu cầu người dân chuyển tiền.

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Cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà, Công an xã Lộc Hà làm việc, động viên ông C. (người mặc áo xanh đậm).

Nạn nhân là vợ chồng ông T.V.C.(trú xã Lộc Hà). Theo thông tin ban đầu, các đối tượng gọi điện thoại, tự xưng là công an và sử dụng những lời lẽ đe dọa, dựng chuyện vợ chồng ông C. liên quan đến vụ án ma túy khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ. Các đối tượng yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân và các dữ liệu cá nhân liên quan.

Các đối tượng yêu cầu vợ chồng ông tuyệt đối giữ bí mật, không thông báo sự việc cho bất kỳ ai; đồng thời, hướng dẫn đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình ông C. đến Agribank Chi nhánh Lộc Hà làm thủ tục rút tiền, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời trình báo với Công an xã Lộc Hà. Theo đó, chi nhánh đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn vụ việc, qua đó bảo vệ an toàn số tiền của khách hàng.

Sau khi được cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà và Công an xã Lộc Hà kịp thời giải thích, trấn an, vợ chồng ông C. đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo và ổn định tâm lý.

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