Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024 về tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Việc sửa đổi nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, đồng thời tháo gỡ những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức giao thông.

Ban soạn thảo đề xuất quy định tốc độ tối đa không quá 90 km/h đối với cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Tốc độ này áp dụng với ôtô con và xe tải nhỏ, không dành cho xe khách chở nhiều người và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở lớn.

Hiện nhiều tuyến cao tốc được đầu tư phân kỳ có làn dừng khẩn cấp bố trí không liên tục, các điểm dừng khẩn cấp cách nhau khoảng 3-4 km. Nhiều đoạn đã quy định tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, hiện chưa có quy định cụ thể về tốc độ khai thác tối đa đối với cao tốc đầu tư phân kỳ có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Do đó, việc bổ sung giới hạn tốc độ tối đa không quá 90 km/h là cần thiết, tạo cơ sở để cơ quan chức năng thuận lợi trong lập và tổ chức giao thông.

Điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tối đa trên cao tốc

Đối với cao tốc, Bộ Xây dựng đề xuất thay đổi quy định tốc độ tối thiểu, vốn đang được quy định chung ở mức 60 km/h. Bộ cho rằng tốc độ này chưa phù hợp với một số vị trí và tình huống khai thác thực tế. Tại các trạm thu phí trên tuyến chính cao tốc, các làn chuyển tiếp tách, nhập vào cao tốc, một số đoạn hầm hoặc khu vực đang bảo trì, phương tiện có thể phải di chuyển với tốc độ thấp hơn.

Do đó, dự thảo cho phép quy định tốc độ tối thiểu thấp hơn mức 60 km/h tại các vị trí trạm thu phí, khu vực bảo trì, sửa chữa và những trường hợp cần thiết khác. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện tổ chức giao thông, tránh áp dụng một mức tốc độ cứng cho mọi đoạn tuyến.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp. Ảnh: Phương Linh

Dự thảo cũng bổ sung quy định giới hạn tốc độ tối đa trên cao tốc đối với xe tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất trên 3,5 tấn và xe khách chở từ 28 chỗ ngồi trở lên, không kể chỗ của người lái.

Theo cơ quan soạn thảo, các phương tiện này có kích thước và khối lượng lớn, khả năng vận hành, phanh và xử lý tình huống khác với ôtô con, xe tải nhẹ. Vì vậy, cần có giới hạn tốc độ riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp kinh nghiệm quản lý tại nhiều quốc gia.

Qua nghiên cứu quy định ở một số nước, tốc độ tối đa đối với xe tải và xe khách chở nhiều người trên cao tốc phổ biến khoảng 90 km/h, một số nơi quy định 100 km/h hoặc thấp hơn. Việc bổ sung giới hạn riêng cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào hệ thống biển báo trên từng tuyến đường.

Làm rõ quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe

Dự thảo sửa đổi quy định về khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi phía sau và xe phía trước trên cùng làn đường hoặc phần đường. Theo đó, nội dung được điều chỉnh để thống nhất với Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời làm rõ những trường hợp điều kiện thời tiết, mặt đường và hạ tầng bất lợi mà tài xế cần chủ động duy trì khoảng cách lớn hơn mức thông thường.

Dự thảo bổ sung quy định về biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" (biển P.121). Theo đó, biển này chỉ được bố trí trên những đoạn đường có tốc độ khai thác tối đa cho phép dưới 60 km/h. Trường hợp đoạn đường có tốc độ khai thác tối đa cho phép từ 60 km/h trở lên, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe được xác định theo bảng quy định tại thông tư.

Với những đoạn đường có tốc độ khai thác tối đa dưới 60 km/h nhưng được lắp biển P.121 (quy định khoảng cách xe), người điều khiển phương tiện phải tuân thủ khoảng cách ghi trên biển báo. Việc làm rõ phạm vi sử dụng biển P.121 nhằm tránh chồng chéo giữa quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu theo tốc độ và yêu cầu khoảng cách cụ thể được thể hiện trên biển báo.