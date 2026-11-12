Những “lá chắn mềm” trước cạm bẫy lừa đảo

Phòng Giao dịch Nầm (Agribank Chi nhánh Hương Sơn) phối hợp với Công an xã Tứ Mỹ ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng P.T.H. (trú xã Tứ Mỹ).

Phản ứng nhanh với những giao dịch bất thường

Thời gian gần đây, địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bằng cách giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc các cơ quan chức năng, các đối tượng dựng lên những kịch bản đe dọa, thao túng tâm lý, khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ và làm theo chỉ dẫn. Một trong những thủ đoạn phổ biến là yêu cầu người dân đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác điều tra, xác minh tài sản.

Đối với Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh có quy mô và khách hàng lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Chiều 2/11, tại Phòng Giao dịch Nầm (Agribank Chi nhánh Hương Sơn), bà P.T.H. (trú xã Tứ Mỹ) đến rút 921 triệu đồng tiền tiết kiệm. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, chị Nguyễn Thị Thùy Ngân – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch đã chủ động tìm hiểu và phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo thao túng. Ngay sau đó, chị báo cáo lãnh đạo, phối hợp với Công an xã Tứ Mỹ kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Với vai trò kiểm soát kế toán, chị Nguyễn Thị Thùy Ngân - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Nầm thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, trực tiếp nắm bắt những biến động trong hoạt động giao dịch cũng như tâm lý, nhu cầu của người dân

Chị Nguyễn Thị Thùy Ngân - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Nầm chia sẻ: “Khi bà P.T.H rút toàn bộ số tiết kiệm trước hạn với số tiền lớn, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Qua trò chuyện được biết, khách hàng bị một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến đường dây rửa tiền và gây sức ép, đe dọa để yêu cầu rút tiền để chuyển vào tài khoản chỉ định. Ngay sau đó, chúng tôi đã kiên trì giải thích và nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tứ Mỹ xác minh, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo”.

Đây không phải là vụ việc duy nhất tại Phòng Giao dịch Nầm. Kể từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch đã phối hợp với công an địa phương ngăn chặn 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng với tổng số tiền lên đến gần 2,3 tỷ đồng. Sự việc tương tự cũng xảy ra tại nhiều điểm giao dịch của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trên toàn tỉnh.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà, Công an xã Lộc Hà làm việc, động viên khách hàng sau khi nhận diện được vụ việc lừa đảo.

Điển hình, Phòng Giao dịch Xuân Phổ (Agribank Chi nhánh Nghi Xuân) kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản 700 triệu đồng cho khách hàng; Phòng Giao dịch Vĩnh Lộc (Agribank Chi nhánh Can Lộc) phối hợp ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt 33 triệu đồng; Agribank Chi nhánh Lộc Hà phát hiện và ngăn khách hàng thực hiện giao dịch rút 1,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản cho kẻ gian…

Đến nay, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã phát hiện, phối hợp ngăn chặn thành công 8 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng với tổng số tiền gần 4,6 tỷ đồng.

Phối hợp dựng “lá chắn” từ cơ sở

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh có mạng lưới rộng khắp với 1 hội sở chính, 9 chi nhánh loại II và 21 điểm giao dịch.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh có mạng lưới rộng khắp với 1 hội sở chính, 9 chi nhánh loại II và 21 điểm giao dịch. Đây vừa là lợi thế đưa dịch vụ đến gần người dân, vừa đặt ra yêu cầu cao trong kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn giao dịch. Tại mỗi điểm giao dịch, cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng là một “chốt chặn” trước các thủ đoạn lừa đảo.

Thực tế cho thấy, điểm chung của các vụ lừa đảo là nạn nhân đều bị các đối tượng khống chế tâm lý thông qua điện thoại, yêu cầu đến ngân hàng rút tiền, chuyển khoản vào tài khoản chỉ định. Tinh vi hơn, nhằm tránh bị nhân viên ngân hàng phát hiện, các đối tượng còn hướng dẫn sẵn câu trả lời cho nạn nhân để “qua mặt” nhân viên, biến ngân hàng thành một mắt xích trong kịch bản chiếm đoạt tài sản được dàn dựng từ trước của tội phạm công nghệ cao.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Trước thực trạng đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên; chủ động quan sát, nắm bắt tâm lý khách hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhân viên ngân hàng kịp thời báo cáo lãnh đạo, phối hợp với lực lượng công an xác minh, hỗ trợ khách hàng.

Ông Phan Hưng – Giám đốc Agribank Chi nhánh Lộc Hà chia sẻ: “Chúng tôi luôn chỉ đạo các phòng giao dịch quán triệt nhân viên đề cao tinh thần trách nhiệm trong từng giao dịch, chủ động quan sát, lắng nghe, chú ý đến những biểu hiện và tâm lý bất thường của khách hàng. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ, chúng tôi thường xuyên trao đổi các tình huống thực tế, nhắc nhở cán bộ nâng cao cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường. Điều quan trọng là mỗi nhân viên phải hiểu rằng, bảo vệ tài sản khách hàng không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ ngân hàng”.

Agribank Chi nhánh Lộc Hà thường xuyên bố trí không gian tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn khách hàng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản khi giao dịch ngân hàng.

Cùng với nâng cao công tác nghiệp vụ, trách nhiệm với mỗi khách hàng, chi nhánh còn phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và lực lượng công an địa phương, tạo mạng lưới giúp người dân nhận diện thủ đoạn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Đại uý Nguyễn Tiến Hiền - Phó Trưởng Công an xã Tứ Mỹ cho biết: “Cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới đến người dân, chúng tôi cũng chú trọng phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, trong đó có việc trao đổi thông tin, ký kết các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, lực lượng công an và ngân hàng sẽ phối hợp xác minh, tuyên truyền, giải thích để người dân nhận diện đúng bản chất sự việc, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.