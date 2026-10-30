Sớm chấn chỉnh việc phun sơn gia công đồ mộc trong khu dân cư

Làng mộc Thái Yên (xã Đức Thịnh) có truyền thống sản xuất, gia công đồ gỗ lâu đời. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động phát triển kinh tế, tình trạng một số hộ tự ý phun sơn PU ngay tại nhà hoặc trên các tuyến đường trong khu dân cư đang gây lo ngại về môi trường sống. Theo phản ánh của người dân, tại thôn Đồng Thịnh hiện có khoảng 15 hộ chuyên nhận gia công đồ gỗ và phun sơn. Sau các công đoạn bào, đánh, các hộ tận dụng không gian sân nhà hoặc khu vực đường giao thông để phun sơn hoàn thiện sản phẩm.

Theo phản ánh của người dân, tại thôn Đồng Thịnh hiện có khoảng 15 hộ chuyên nhận gia công đồ gỗ và phun sơn.

Hoạt động này diễn ra không theo khung giờ cố định, có những hôm kéo dài từ sáng đến tối, kể cả ngày cuối tuần. Mùi sơn nồng nặc phát tán trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình xung quanh, nhất là những hộ có trẻ nhỏ.

“Có những thời điểm các hộ phun sơn từ sáng đến tối, mùi sơn lan khắp khu dân cư. Người dân mong muốn các hộ nhận gia công đưa đồ gỗ đến các lò phun tập trung để bảo đảm môi trường sống, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ”, ông N.V.H. - người dân thôn Đồng Thịnh bức xúc.

Cần sớm chấn chỉnh hoạt động phun sơn PU tại nhà.

Thực tế, hoạt động phun sơn PU tại nhà trong khu dân cư tại đây đã bị cấm từ năm 2015. Theo đó, các hộ phải đưa sản phẩm đến phun tại những lò chuyên dụng ở cụm công nghiệp Thái Yên (thôn Bình Định). Tuy nhiên, do muốn chủ động thời gian, bảo đảm tiến độ giao hàng và tiết kiệm chi phí vận chuyển, một số hộ vẫn duy trì cách làm cũ. Qua làm việc với chính quyền địa phương, các hộ vi phạm cũng thừa nhận những lý do trên. Dù vậy, việc chủ động quy trình sản xuất không thể đặt cao hơn yêu cầu bảo đảm môi trường sống chung, nhất là khi hoạt động phun sơn được thực hiện ngay tại nơi người dân sinh sống.

Đáng chú ý, việc chuyển hoạt động phun sơn ra khỏi khu dân cư hiện đã có điều kiện thực hiện. Theo đó, tại cụm công nghiệp Thái Yên có 9 lò phun sơn công nghiệp, với công suất cơ bản đáp ứng nhu cầu của làng nghề. Theo thông tin từ địa phương, tình trạng quá tải chủ yếu xuất hiện vào những ngày cao điểm từ khoảng ngày 23 tháng Chạp trở đi, còn ngày thường cơ bản đáp ứng được nhu cầu của bà con làng nghề.

“Gia đình tôi biết việc phun sơn tại nhà là chưa phù hợp và đã bị cấm từ lâu. Sau khi được chính quyền nhắc nhở, gia đình đã dừng hoạt động. Tôi cũng mong muốn tất cả các hộ đều đưa đồ gỗ đến lò phun tập trung để tình trạng này chấm dứt hoàn toàn”, ông Trần Sỹ Lợi - hộ gia công đồ mộc tại thôn Đồng Thịnh cho biết.

UBND xã Đức Thịnh đã tổ chức ký cam kết với các hộ gia công đồ mộc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Đức Thịnh đã tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và làm việc trực tiếp với các hộ gia công đồ mộc. Đoàn kiểm tra yêu cầu các hộ chấm dứt hoạt động phun sơn PU trong khu dân cư, đồng thời ký cam kết không tái diễn vi phạm.

“Do đặc thù làng nghề truyền thống, nhiều gia đình ở Thái Yên vẫn giữ thói quen sản xuất tại nhà. Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở các hộ thực hiện đúng quy định về địa điểm phun sơn. Thời gian tới, nếu phát hiện vi phạm, địa phương sẽ lập biên bản, xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe và chấm dứt tình trạng phun sơn PU trong khu dân cư”, ông Nguyễn Minh Giáp - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thịnh cho hay.

Các quy định về phun sơn PU cần được chấp hành nghiêm để bảo vệ môi trường sống và tổ chức sản xuất theo hướng bền vững.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, ý thức chấp hành của từng hộ sản xuất giữ vai trò quan trọng. Việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, nhất là tại những khu vực từng xảy ra vi phạm; các trường hợp tái diễn phải được xử lý theo quy định. Chấn chỉnh hoạt động phun sơn PU trong khu dân cư không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng đến việc tổ chức sản xuất làng nghề bảo đảm bền vững.