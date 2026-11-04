Tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên bằng phiên tòa giả định

(Baohatinh.vn) - Gần 450 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tham gia phiên tòa giả định xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa vi phạm.
Chiều 4/11, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định”, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam (9/11). Chương trình thu hút gần 450 học sinh, sinh viên tham gia.
Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Với sự tham gia của các thành phần tiến hành tố tụng, phiên tòa tái hiện quá trình xét xử một vụ án, giúp người xem hình dung rõ hơn về diễn biến vụ việc, vai trò, trách nhiệm của những người liên quan cũng như hậu quả pháp lý từ hành vi vi phạm.
Thông qua hình thức sân khấu hóa, những quy định pháp luật vốn khô khan được truyền tải trực quan, dễ tiếp nhận. Qua đó, học sinh, sinh viên có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cán bộ, đoàn viên các đơn vị tham gia tái hiện phiên tòa giả định
Sau phiên tòa giả định, chương trình tiếp tục với hoạt động giao lưu, trao đổi và giải đáp các tình huống pháp luật. Nội dung tập trung vào cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại nơi công cộng; trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tụ tập, cổ vũ, quay phim hoặc phát tán hình ảnh các vụ đánh nhau, gây rối trên mạng xã hội.
Các tình huống về cách xử lý khi phát hiện hành vi gây mất an ninh, trật tự cũng được đưa ra trao đổi. Qua đó, học sinh, sinh viên được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm và lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong những tình huống phát sinh.
Với cách tiếp cận thông qua phiên tòa giả định kết hợp trao đổi trực tiếp, chương trình góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên.
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