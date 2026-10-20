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Khởi tố đối tượng ở Gia Lai sản xuất 202kg cà phê bột giả

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Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang.

Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

202kg cà phê bột giả đã bị tạm giữ.
202kg cà phê bột giả đã bị tạm giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng tại phường Hội Phú. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.

Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

cand.vn
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Tags:

#cà phê giả #sản xuất cà phê giả #chế biến cà phê giả

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