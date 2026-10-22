Nâng cao kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức

(Baohatinh.vn) - Gần 170 cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh được hướng dẫn về xây dựng, ban hành, thi hành và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
Sáng 22/10, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế của một số sở, ban, ngành và các xã, phường trong tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Công tác xây dựng văn bản được quan tâm; chất lượng thẩm định từng bước chuyển từ chú trọng hình thức, thủ tục sang đánh giá sâu hơn về chính sách, tính thống nhất và khả thi. Qua tổng rà soát giai đoạn 1, tỉnh đã kiến nghị xử lý 146 văn bản cấp tỉnh và 28 văn bản cấp xã.
Tại hội nghị, gần 170 đại biểu tham dự đã được báo cáo viên đến từ Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) phổ biến hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật những quy định mới, hướng dẫn về kỹ năng, quy trình trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, đề cập những khó khăn trong hoạt động thực tiễn như: việc xác định thẩm quyền, căn cứ ban hành và lựa chọn trình tự, thủ tục ở một số trường hợp còn lúng túng; chất lượng hồ sơ, kỹ thuật soạn thảo chưa đồng đều...
Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, có chất lượng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
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