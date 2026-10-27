Một công ty ở Hà Nội sản xuất và bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngày 11/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Vietlink (viết tắt là Công ty Vietlink); Phùng Hữu Lợi, Giám đốc Công ty Điện và chiếu sáng An Phú (viết tắt là Công ty An Phú) và Dong Liang (người Trung Quốc, làm việc tại Công ty Vietlink) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trong vụ án, 3 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm: Phạm Đức Cảnh (cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam, viết tắt là Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng Kiểm định Công ty Phương Nam).

Ba bị cáo bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” gồm: Đinh Xuân Các (Giám đốc Công ty TechBoss), Nguyễn Khắc Toàn (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (Trưởng phòng đo lường thời gian, tần số, âm thanh và rung động Viện Đo lường Việt Nam).

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả.

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (đang bỏ trốn) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Năm 2018, Công ty Vietlink tiến hành nhập khẩu bình chữa cháy thành phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam, dán nhãn “Dragon” rồi bán ra thị trường.

Năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam.

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ thời điểm này, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Đồng Lượng thực hiện.

Trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường hơn 226.000 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là 117 tỷ đồng; sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990, đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu hơn 561 triệu đồng.

Ở hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ, Viện kiểm sát xác định, từ tháng 3/2021 đến 7/2022, Nguyễn Đức Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty Phương Nam và thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty này.

Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Nguyễn Thị Kim Ngân đã thỏa thuận với Nguyễn Đức Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo các nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định sai quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng đối với các bình bột chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Tổng số tiền Ngân đã đưa hối lộ là hơn 17 tỷ đồng, trong đó, bị cáo Cảnh nhận hối lộ gần 15 tỷ đồng; bị cáo Hương nhận hối lộ 2,2 tỷ đồng và bị cáo Tựu nhận hối lộ 160 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, Công ty TechBoss do Đinh Xuân Các là Giám đốc có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi Các thuê Nguyễn Đức Trung đến hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam, Trung biết các máy móc, thiết bị tại đây không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng.

Trung nói với Nguyễn Khắc Toàn (Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TechBoss) là máy móc, thiết bị tại đây đạt chuẩn, không cần kiểm tra mà cấp luôn kết quả hiệu chuẩn và cấp cho các máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam đồng thời nhận tiền phí theo quy định.

Từ cuối năm 2022 đến năm 2024, Trung, Toàn và Các đã giả mạo cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam và nhận phí kiểm định hơn 353 triệu đồng.