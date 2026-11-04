Agribank Hà Tĩnh tiếp tục ngăn vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Sự phối hợp kịp thời giữa cán bộ Agribank Hà Tĩnh và Công an xã Tứ Mỹ đã giúp khách hàng tránh được nguy cơ mất 921 triệu đồng do thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Trước đó, vào chiều 2/11, bà P.T.H. (SN 1962, trú thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ) đến Phòng Giao dịch Nầm (Agribank Chi nhánh Hương Sơn, thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) để rút 921 triệu đồng từ các sổ tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, chị Nguyễn Thị Thùy Ngân - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Nầm đã chủ động tìm hiểu khách hàng và liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Qua xác minh cho thấy, bà H. đã nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính 69 tỷ đồng. Các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu bà giữ bí mật và khai báo tài sản hiện có. Khi biết bà H. có 921 triệu đồng tiền tiết kiệm, chúng yêu cầu bà rút toàn bộ để chuyển vào tài khoản chỉ định với lý do phục vụ công tác điều tra.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn hướng dẫn bà H. trả lời nhân viên ngân hàng rằng rút tiền để chuyển cho con làm nhà. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác và phối hợp kịp thời giữa cán bộ ngân hàng với lực lượng công an, toàn bộ số tiền 921 triệu đồng đã được bảo toàn, không để các đối tượng chiếm đoạt.

Được biết, trong năm 2026, chị Nguyễn Thị Thùy Ngân đã trực tiếp phát hiện, ngăn chặn 5 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Qua vụ việc, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cán bộ công an, lực lượng chức năng hay nhân viên ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, rút tiền, chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.