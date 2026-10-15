Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cảnh báo giả mạo chiếm đoạt tài sản qua ngân hàng

Ông T.V.C được Ngân hàng Agribank và lực lượng Công an xã Lộc Hà giải thích, động viên tinh thần sau khi ngăn chặn được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, vợ chồng ông T.V.C. (trú thôn Hải Bằng, xã Lộc Hà) đến Agribank Chi nhánh Lộc Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) thực hiện giao dịch rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Thế nhưng thay vì giao dịch bình thường, quá trình phục vụ, nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện tâm lý đáng ngờ, giao dịch viên đã mạnh dạn hỏi han, tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời báo cáo lãnh đạo để kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Võ Thanh Hiệp - Trưởng phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Lộc Hà chia sẻ: “Trong quá trình giao dịch, chúng tôi luôn chú ý đến những biểu hiện tâm lý của khách hàng, nhất là khi khách hàng rút số tiền lớn. Hôm đó, khi thực hiện thủ tục rút tiền, nhận thấy bác C. có biểu hiện lo lắng, vội vàng nên chúng tôi đã chủ động hỏi thăm. Khi nhận diện được dấu hiệu lừa đảo, các bộ phận đã báo cáo lãnh đạo để phối hợp với cơ quan công an xác minh, ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, chúng tôi giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, trấn an để khách hàng bình tĩnh, tránh đưa ra những quyết định gây thiệt hại về tài sản”.

Theo lời kể của ông T.V.C, ông bị các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là công an và sử dụng những lời lẽ đe dọa, dựng chuyện vợ chồng ông có liên quan đến vụ án ma túy để thao túng tâm lý. Các đối tượng yêu cầu ông cung cấp số căn cước công dân, thông tin sổ tiết kiệm và hướng dẫn rút tiền để chuyển vào tài khoản chúng chỉ định.

Rất may, nhờ sự nhạy bén, chủ động của cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà, vụ việc được trình báo Công an xã Lộc Hà, phối hợp xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, ngăn chặn nguy cơ khách hàng bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Công an xã Tứ Mỹ lắng nghe trình bày của bà L.T.M về sự việc bị kẻ gian thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Nầm.

Không chỉ ở Lộc Hà, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trước đó tại xã Tứ Mỹ. Ngày 30/9, bà L.T.M. (trú tại xã Tứ Mỹ) nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tứ Mỹ báo bà bị kẻ gian đã sử dụng dữ liệu của cá nhân để mở tài khoản ngân hàng có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Với thủ đoạn bắt buộc bà "khai báo thành khẩn", chúng biết bà M. có hơn 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Nầm (thuộc Agribank Chi nhánh Hương Sơn). Kẻ xấu đã thao túng tâm lý để bà đến ngân hàng rút tiền và gửi vào số tài khoản được chỉ định. Rất may, sự việc được ngân hàng phối hợp với Công an xã Tứ Mỹ ngăn chặn kịp thời.

10 ngày sau sự việc, cũng tại Agribank Chi nhánh Nầm, một nạn nhân khác cũng suýt rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Ông P.V.Đ. (trú xã Tứ Mỹ) nhận cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Sau khi gây áp lực tâm lý, chúng yêu cầu ông khai báo số tiền đang có và mang 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để “xác minh nguồn tiền”. Vụ việc này cũng được Công an xã Tứ Mỹ và Agribank Chi nhánh Nầm kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tăng cường cảnh báo, hướng dẫn khách hàng nhận diện các thủ đoạn giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Ba vụ việc xảy ra chỉ cách nhau chưa đến 20 ngày với tổng số tiền khách hàng trước nguy cơ bị chiếm đoạt lên đến 2,8 tỷ đồng. Điểm chung là các đối tượng không trực tiếp tiếp cận tài sản mà tìm cách điều khiển hành vi của nạn nhân, dựng lên tình huống khẩn cấp, đánh vào tâm lý lo sợ khi bị thông báo liên quan đến tội phạm.

Đặc biệt, thủ đoạn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “xác minh nguồn tiền” hoặc “phục vụ điều tra”, chúng yêu cầu nạn nhân khai báo số tiền đang sở hữu. Khi nạn nhân hoang mang, chúng tiếp tục đưa ra những yêu cầu liên tiếp, không cho người nghe có đủ thời gian bình tĩnh kiểm chứng và tự rút tiền chuyển vào tài khoản chỉ định.

Điều nguy hiểm, dù thủ đoạn giả danh công an không mới song việc lợi dụng yêu cầu “xác minh nguồn tiền” đang trở thành công cụ để các đối tượng dẫn dụ thành công “con mồi”. Trong tình huống khẩn cấp cộng với áp lực tâm lý, người bị hại có thể tự đưa ra những quyết định tài chính lớn mà không nhận ra mình đang làm theo kịch bản của kẻ lừa đảo.

Trước tình trạng các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tăng cường cảnh báo, hướng dẫn khách hàng nhận diện các thủ đoạn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, thủ đoạn phổ biến nhất là giả danh công an để yêu cầu chuyển tiền và giả mạo tin nhắn SMS mang thương hiệu Agribank.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đẩy mạnh các kênh tuyên truyền đến khách hàng về các hành vi, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đó, một số khách hàng nhận được tin nhắn thông báo hoàn tiền vào tài khoản, kèm đường link yêu cầu nhập thông tin cá nhân, thẻ và tài khoản ngân hàng. Thực chất, đây là đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin bảo mật, chiếm đoạt tài sản.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP cho bất kỳ ai; chỉ giao dịch qua ứng dụng và website chính thức của ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.

Đặc biệt, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo khách hàng cần đề phòng cảnh giác cao với các nội dung thông báo nhận tiền hoàn trả, tiền thưởng hoặc khoản tiền bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh thực hiện khoá thẻ ngay trên ứng dụng Agribank Plus, liên hệ đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Agribank; đồng thời trình báo với cơ quan công an nhằm tạo những “chốt chặn” an toàn bảo vệ tài sản của mình và chung tay phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm.