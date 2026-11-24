NAPAS cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu, với nhiều kịch bản khác nhau nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dùng.
Trong vài ngày vừa qua, NAPAS đã phát hiện sự việc các đối tượng lừa đảo mạo danh NAPAS gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, các đối tượng này đã sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Từ yêu cầu khách hàng hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng đến đề nghị đổi điểm thưởng theo thể lệ chương trình ưu đãi do NAPAS phối hợp các ngân hàng triển khai…
Trong đó, điểm chung của các chiêu trò là dẫn dụ khách hàng truy cập vào các trang website giả mạo tên miền của NAPAS và nhập các thông tin liên quan đến tài khoản, thẻ ngân hàng của khách hàng. Sau khi đánh cắp được thông tin cá nhân, các đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền từ những tài khoản thanh toán này.
NAPAS cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu và đã được NAPAS thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.
Đồng thời, NAPAS gửi khuyến cáo tới người dùng tuyệt đối không truy cập vào đường link giả mạo và không cung cấp các thông tin bảo mật của tài khoản/thẻ; mọi thông tin chính thức liên quan đến tình trạng thẻ NAPAS, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để kịp thời hỗ trợ.
Thẻ NAPAS là thẻ do các ngân hàng, công ty tài chính Việt Nam phát hành.
NAPAS là đơn vị quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, đảm bảo tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành. NAPAS không có chức năng phát hành thẻ và quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng.
Ngoài ra, người dân cũng nên chia sẻ thông tin cảnh báo tới gia đình, người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh và sinh viên, nhằm nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
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