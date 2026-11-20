Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 20/11, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, từng bước tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035.

Trưởng phòng Xây dựng pháp luật, Sở Tư pháp Hà Tĩnh Trần Thị Hải Giang báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường; việc tổng rà soát hệ thống văn bản trên phạm vi toàn tỉnh bước đầu nhận diện những quy định chồng chéo, bất cập để kiến nghị xử lý. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Ngọc Huấn trình bày tham luận: Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thi hành pháp luật gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là những bất cập về cơ chế, chính sách, phân cấp, phân quyền và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn kết luận hội nghị.

Trên cơ sở những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, các đại biểu đã đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 66-NQ/TW thời gian tới như: nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và thực thi chính sách; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.