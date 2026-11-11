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Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo cấp thẻ BHYT điện tử

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Ngày 11/11, BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên BHXH, lấy lý do cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu, hoàn trả tiền đóng BHYT

Thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT, rồi hướng dẫn "cập nhật thông tin cá nhân" để giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, có người gọi yêu cầu người dân đến trụ sở BHXH tỉnh tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đây là địa chỉ làm việc chính thức của BHXH tỉnh, nhưng việc người gọi nêu đúng địa chỉ không đủ để xác định cuộc gọi là của cơ quan BHXH. Người dân cần chủ động kiểm tra qua kênh chính thức trước khi đến làm việc hoặc cung cấp giấy tờ.

Cụ thể, các số điện thoại được người dân cung cấp khi phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân. Người dân được khuyến cáo không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại nêu trên.

BHXH Việt Nam lưu ý, những dấu hiệu cần cảnh giác: người lạ gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, tự xưng là nhân viên BHXH; thông báo về quyền lợi BHYT rồi yêu cầu "cập nhật thông tin", "xác minh hồ sơ", thúc giục xử lý gấp để không mất quyền lợi. Tiếp đó là yêu cầu cung cấp ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk"; đề nghị chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa. Những yêu cầu này có thể bị lợi dụng để lấy cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội; không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Người dân không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không chia sẻ màn hình hay cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa để làm thủ tục BHXH, BHYT. Khi cần sử dụng VssID, VNeID, chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức Google Play hoặc App Store, kiểm tra đúng ứng dụng trước khi cài đặt.

BHXH Việt Nam khẳng định việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Chủ động xác minh và xử lý ngay khi có dấu hiệu bị lừa

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi, chủ động liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900 9068 để kiểm tra thông tin và được hướng dẫn.

Nếu đã cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần ngắt kết nối mạng trên điện thoại; liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức bằng thiết bị khác hoặc trực tiếp tại quầy để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản; trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan BHXH; khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục, cần chủ động liên hệ cơ quan BHXH qua các kênh chính thức để xác minh, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

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Tags:

#cấp thẻ BHYT #mạo danh cơ quan BHXH #cấp thẻ BHYT điện tử

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